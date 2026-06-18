Itauguá: preparan actos oficiales, serenata y desfile por los 298 años de la ciudad

En la ciudad de Itauguá, conocida como la Capital del Ñandutí y una de las principales referencias culturales del departamento Central, se preparan para celebrar sus 298 años de fundación con una serie de actividades protocolares y artísticas abiertas a toda la comunidad.

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Las celebraciones iniciarán el viernes 26 de junio, a las 09:30, con el acto oficial “Itauguá Honra al Mérito”, que tendrá lugar en el Salón Municipal “Don Genaro Rodríguez”. Durante la ceremonia se rendirá homenaje a ciudadanos e instituciones que se han destacado por su aporte al desarrollo de la ciudad.

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Posteriormente, ese mismo día, a partir de las 20:00, se llevará a cabo la tradicional “Serenata a Itauguá” en el Club Social Itaugüeño. El encuentro reunirá a artistas locales con trayectoria nacional e internacional y culminará con la interpretación de “Itauguá Querido”, considerado el himno de la comunidad, al llegar la medianoche.

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Las actividades continuarán el sábado 27 de junio con el desfile estudiantil y de las fuerzas vivas, previsto para las 10:00 sobre la calle Tte. Esteban Martínez. En el evento participarán instituciones educativas, organizaciones sociales, representantes de distintos sectores y miembros de la comunidad.

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“Desde la capital del ñandutí y cuna de la artesanía departamental, les invitamos a compartir con nosotros los 298 años de fundación de Itauguá”, señaló Jacqueline Regúnega desde la organización, destacando que los festejos buscan fortalecer la identidad local y revalorizar la rica historia de la ciudad.

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Con estas actividades, Itauguá conmemorará un nuevo aniversario y, a su vez, reafirma su legado cultural, histórico y artesanal, que la posiciona como una de las ciudades más representativas del departamento Central.