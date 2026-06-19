Allanan pescadería en Yrybucuá: ¿Qué buscaban los intervinientes?

El procedimiento fiscal y policial fue realizado con el propósito de verificar si la pescadería contaba con los documentos de habilitación. La intervención estuvo encabezada por el asistente fiscal Hugo Alberto Báez, de la Unidad Especializada de Delitos Contra el Medio Ambiente, con sede en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

La orden de allanamiento fue firmada por el juez penal de garantías de la circunscripción judicial de San Pedro, Vicente Coronel Villalba.

La intervención, además, contó con el acompañamiento de efectivos de la Comisaría 32ª de Yrybucuá, a cargo del jefe de la sede policial, subcomisario Bruno Calastra, por orden de la Dirección de Policía de San Pedro.

El establecimiento allanado cuenta con la descripción de “FRIO PEZ IMPORT - EXPORT” y sería propiedad de Benjamín Medina Benítez (29), quien en el momento de la intervención no se encontraba en el lugar. El encargado del local, Jorge Medina Caballero (22), conversó con los responsables del operativo.

Según el subcomisario Calastra, durante el procedimiento no se encontró ningún documento relacionado con la habilitación de la casa comercial para funcionar como pescadería. El principal responsable del negocio no estaba en el sitio para demostrar si la misma cuenta con el permiso correspondiente, añadió.

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Evidencias encontradas

Sobre las evidencias encontradas en el lugar, el uniformado señaló que durante el recorrido realizado dentro de la propiedad fue ubicado un tinglado de material cocido de aproximadamente 15 por 30 metros, con varias cámaras frigoríficas en su interior y pescados de diferentes especies.

Asimismo, se encontraron en el recinto dos camiones modelo furgón refrigerado: un camión de la marca Nissan, color blanco, además de dos camiones de la marca Isuzu, de color blanco con franja azul y chapa Nº BHK 478, que estarían siendo utilizados para el transporte de los productos pesqueros.

Llamativo mensaje

Otra cosa que llamó la atención de la comitiva fue que, en el portón de acceso al establecimiento, encontraron un tablero con la imagen de un arma de fuego (escopeta), con un fuerte mensaje de amedrentamiento que dice textualmente: “Aquí no llamamos al 911”, lanzando una clara advertencia sobre las consecuencias de ingresar al lugar sin autorización.

Plazo para presentar los papeles

Por disposición del agente fiscal Juan Daniel Benítez, se le otorgó un plazo de ocho días al investigado, Benjamín Medina Benítez, para presentar todos los documentos pertinentes ante la Unidad Especializada de Delitos Contra el Medio Ambiente, instalada en Santa Rosa del Aguaray.