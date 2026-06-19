Este sábado realizarán correcaminata solidaria y San Juan en la Costanera de Encarnación

La 27ª Correcaminata Solidaria se realizará este sábado 20 de junio desde las 14:00, en la Costanera República del Paraguay de la ciudad de Encarnación.
La tradicional actividad es organizada por el Complejo UNAE, que compone al Colegio Divina Esperanza, el Instituto de Educación Superior Divina Esperanza (ISEDE) y la Universidad Autónoma de Encarnación.
La jornada iniciará con la largada simbólica y, posteriormente, se dará la salida oficial de los competidores, en el marco de una nueva edición de este evento que convoca a la comunidad en torno al deporte, la solidaridad y el compromiso social.
La actividad será a beneficio de la Fundación Lazos del Sur y del Hogar Mita Roga San José, instituciones que desarrollan una importante labor social en la comunidad.
La Fundación Lazos del Sur es la encargada del Hospital Día Oncológico Lazos del Sur, que brinda atención a pacientes con cáncer en la región.
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Festejo de San Juan
Al cierre de la correcaminata, en las categorías 5k, 3k y 2k Infantil, se realizará un festejo de San Juan en la Réplica de la Estación del Ferrocarril, sobre la avenida República del Paraguay.
La actividad contará con juegos tradicionales, comidas típicas, actividades recreativas y un festival artístico. La feria estará disponible desde las 15:00.
El cierre se desarrollará a las 16:00 con la premiación a los ganadores.