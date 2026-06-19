Nacionales
19 de junio de 2026 a la - 13:40

Este sábado realizarán correcaminata solidaria y San Juan en la Costanera de Encarnación

Multitud de corredores con camisetas verdes y rojas en la salida de la carrera, bajo un arco inflable. Ambiente urbano de fondo.
Corredores participaron en la Correcaminata Solidaria en apoyo al Hogar Mita Roga y la Fundación Lazos del Sur.

La actividad deportiva que se realiza anualmente tiene este año como objetivo contribuir con el Hogar Mita Roga San José y la Fundación Lazos del Sur. Se trata de la 27ª Correcaminata Solidaria, que además tendrá una celebración de San Juan al término.

Por Sergio González

La 27ª Correcaminata Solidaria se realizará este sábado 20 de junio desde las 14:00, en la Costanera República del Paraguay de la ciudad de Encarnación.

La tradicional actividad es organizada por el Complejo UNAE, que compone al Colegio Divina Esperanza, el Instituto de Educación Superior Divina Esperanza (ISEDE) y la Universidad Autónoma de Encarnación.

La jornada iniciará con la largada simbólica y, posteriormente, se dará la salida oficial de los competidores, en el marco de una nueva edición de este evento que convoca a la comunidad en torno al deporte, la solidaridad y el compromiso social.

La actividad será a beneficio de la Fundación Lazos del Sur y del Hogar Mita Roga San José, instituciones que desarrollan una importante labor social en la comunidad.

Grupo de corredores con camisetas verdes y un destacado en rojo, rodeados de espectadores animando el evento festivo.
Corredores participaron de la 26ª Correcaminata Solidaria en apoyo a organizaciones benéficas en Encarnación.

La Fundación Lazos del Sur es la encargada del Hospital Día Oncológico Lazos del Sur, que brinda atención a pacientes con cáncer en la región.

Lea más: Los cerezos en flor pintan de un mágico color a La Paz, Itapúa

Festejo de San Juan

Al cierre de la correcaminata, en las categorías 5k, 3k y 2k Infantil, se realizará un festejo de San Juan en la Réplica de la Estación del Ferrocarril, sobre la avenida República del Paraguay.

Mujer con camiseta verde y pantalones cortos cruza el arco de meta sonriente, rodeada de espectadores en un ambiente festivo.
Una mujer corre con alegría durante la 26ª Correcaminata Solidaria en apoyo a instituciones benéficas.

La actividad contará con juegos tradicionales, comidas típicas, actividades recreativas y un festival artístico. La feria estará disponible desde las 15:00.

El cierre se desarrollará a las 16:00 con la premiación a los ganadores.