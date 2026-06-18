Los cerezos en flor pintan de un mágico color a la ciudad de La Paz

La Municipalidad de La Paz presentó la agenda de actividades para celebrar la floración del cerezo en la ciudad. Desde este fin de semana largo habilitarán el Paseo Turístico Natural del Cerezo en Flor para que pueda ser visitado por todos quienes realizan turismo interno cada año, para vivenciar las bellas postales de la flor que conquista todas las miradas en esta época.

Este primer fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de junio, tendrán una feria gastronómica y artesanal para acompañar al lugar turístico. Los organizadores detallaron que la floración recién está iniciando, pero estarán con el lugar habilitado para los visitantes.

Las festividades se extenderán durante dos fines de semana más. Se espera confirmar la presencia de grupos musicales para los domingos 28 de junio y 5 de julio.

El fin de semana del sábado 27 y el domingo 28 habrá una feria gastronómica exclusiva de comida tradicional japonesa, detalló la presidenta de la Comisión de Artesanos, Nilda Socheler.

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Sakura

El Paseo Natural del Cerezo en Flor se halla dentro del predio de la Asociación Japonesa de La Paz. Los primeros cerezos se plantaron en homenaje a la llegada de inmigrantes japoneses en 1958.

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Cada año florecen tras las primeras jornadas gélidas, que se dan entre junio y julio. La planta se adaptó al clima local y reacciona a las temperaturas cálidas de nuestro otoño. No obstante, el momento más álgido de las flores solo dura entre 15 y 20 días.

Es por eso que dependen de que, una vez iniciada la floración, no caigan tormentas fuertes que puedan interrumpir este proceso.

Además, en la avenida Los Inmigrantes, la calle principal del microcentro, apareció la floración de los cerezos cultivados hace cuatro años, lo que promete ser un espectáculo visual en la ciudad.

En el caso de estos, se estima que su duración será menor a la de las plantas ubicadas en el parque, que tienen alrededor de 30 años de haber sido cultivadas.

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¿Cómo llegar?

El Paseo Turístico Natural está ubicado al costado de la ruta D047, conocida como Graneros del Sur. Se halla a 45 km de Encarnación y a 340 km de Asunción.

Durante las próximas semanas estará habilitado al público hasta la llegada de la próxima lluvia. Con la siguiente precipitación se iniciará la caída de las flores y la generación de nuevas hojas verdes, marcando el fin de la temporada de la bella flor.

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La Paz

La Paz es una comunidad eminentemente agrícola. Fue fundada por colonos japoneses de la cuarta oleada de migrantes que llegó a esta parte del país tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Ubicada en el departamento de Itapúa, fue creada el 3 de octubre de 1986 por Decreto Ley N° 1204, al desafectarse del distrito de Fram. Posee 256 km², que corresponden a 25.600 hectáreas.

Se halla ubicada a 50 km al norte de Encarnación, con una población de 2.669 habitantes, según datos del Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los principales rubros productivos son, en agricultura: soja, trigo, mandioca, maíz, algodón, yerba mate, arroz, sorgo, girasol y tung; y en ganadería: vacunos, aves y porcinos.

La inmigración japonesa data del año 1958, cuando llegaron las primeras 320 familias, que posteriormente fundaron lo que actualmente se conoce como La Paz. Los colonos japoneses le dieron esa denominación por la tranquilidad del lugar.

Quien sería su primer intendente municipal, Isao Taoka, había llegado desde Japón con su familia siendo un niño. Luego fue uno de los principales impulsores de la emancipación de la colonia.