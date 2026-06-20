Caacupé: parroquia impulsa renovación de su fachada con apoyo de la comunidad

La Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé comenzó las obras correspondientes a la primera etapa del proceso de renovación de la fachada del templo parroquial, con el objetivo de asegurar la estructura frontal del edificio y realizar mejoras que permitan preservar el patrimonio religioso de la comunidad.

La casa destinada al culto está ubicada en el barrio Defensores del Chaco, a un kilómetro y medio de la Basílica de Caacupé. Para llegar al lugar, la principal vía de acceso es la Ruta PY02, desde donde se ingresa a la zona urbana de la capital espiritual del país.

El párroco Miguel Mendoza informó que los trabajos incluyen el refuerzo de la estructura, revoque, colocación de molduras y pintura, además de la reparación de una parte del techo de la iglesia.

La intervención está a cargo del arquitecto Alfredo Saucedo, quien dirige las tareas de revitalización especializada del frente del templo, inaugurado en el año 2012.

Según explicó el sacerdote, la segunda fase del proyecto contemplará la restauración y pintura de la imagen de la Virgen de Caacupé y de la figura del Indio José, ubicadas en los extremos laterales de la fachada. Asimismo, se prevé la instalación de un sistema de iluminación que permita resaltar estos elementos representativos.

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Mendoza señaló que el proyecto no se limita a una mejora estética, sino que forma parte de un plan más amplio de mantenimiento y dignificación del espacio religioso. Indicó que la fachada presenta necesidades de intervención y que actualmente se trabaja en la organización comunitaria para garantizar la continuidad de las obras.

El presupuesto será administrado por el Consejo Económico Parroquial y se cubrirá mediante actividades de recaudación de fondos y aportes voluntarios de los fieles. En ese sentido, el párroco destacó que la participación de la feligresía será fundamental para concretar el proyecto.

“La parroquia siempre se sostuvo gracias al esfuerzo y compromiso de la comunidad”, expresó Mendoza, al resaltar la importancia del acompañamiento ciudadano para preservar uno de los principales espacios de encuentro religioso de la capital espiritual del país.

La imagen renovada de la parte exterior del templo buscará resumir la historia, la tradición religiosa y la identidad de Caacupé. De acuerdo con las estimaciones, el proceso de embellecimiento podría concluir antes de la festividad mariana del 8 de septiembre.

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Historia y significado del templo

El templo de la parroquia Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, al igual que la basílica menor es un centro de fe católica y punto de referencia para miles de peregrinos que llegan cada año a la capital espiritual del Paraguay.

A lo largo del tiempo, se consolidó como un espacio muy visitado por los fieles que también acuden al lugar para cumplir promesas, realizar oraciones, celebrara bodas, bautismos y expresar agradecimientos, formando parte importante de la identidad espiritual de la comunidad.

Su valor no es solo religioso, sino también cultural, ya que representa una de las expresiones más arraigadas de la fe en la región de Cordillera y acompaña el crecimiento histórico de Caacupé como centro de peregrinación del país.

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