El Ejército invita a los niños a ser “soldados por un día”

Como cada año, el Ejército Paraguayo prevé abrir las puertas de sus cuarteles a niños de entre 5 y 15 años para la tradicional actividad denominada “Soldado por un día”.

El evento será el próximo sábado 27 de junio y arrancará a las 08:00 horas, en las instalaciones del Cuartel General del Ejército. Según la organización, la convocatoria busca ofrecer “una experiencia inolvidable” bajo los lemas de “Disciplina, Honor y Lealtad”.

Adicionalmente, se anuncia que en el mismo predio militar se llevará a cabo un festejo de San Juan, donde se dispondrá la venta de comidas típicas.

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Los costos y lo que incluye

La inscripción tiene un costo de G. 100.000 por cada niño o adolescente.De acuerdo con los datos proveídos por las autoridades militares, el pago de la matrícula incluye:

Una remera alusiva a la actividad.

Desayuno para el participante.

Acceso a diversos juegos organizados para el rango de edad establecido (5 a 15 años).

Para asegurar un cupo en la jornada, la institución castrense habilitó canales de transferencia bancaria directa. Los interesados pueden contactar WhatsApp 0991 853666 y allí se deben adjuntar la captura del pago y enviar los datos personales del niño inscrito para el registro correspondiente.