Cursos de inglés del CEIE: enterate cuánto cuesta y qué necesitás para inscribirte

El proceso de inscripción para los cursos regulares de inglés en el Centro de Estudios de Idiomas del Ejército (CEIE) continúa abierto, pero con cupos limitados, por lo que la institución insta a los interesados a completar el trámite cuanto antes.

La oferta de formación lingüística abarca los niveles inicial, intermedio y avanzado, a través de mecanismos de evaluación para ubicar a los estudiantes en grupos homogéneos en función del dominio del idioma.

En ese sentido, el CEIE informa que el nivel inicial será dictado de manera presencial y tendrá un formato semanal concentrado en los sábados. El inicio está marcado para el 16 de mayo de 13:30 a 17:30. Mientras que los postulantes a los niveles intermedio y avanzado, primeramente serán sometidos a un “examen de ubicación” para determinar su nivel final para el inicio oficial del curso.

Lea más: Cursos con rápida salida laboral de la Municipalidad de Asunción

Requisitos: edad mínima y documentación

Para formalizar la inscripción, el CEIE exige dos condiciones básicas:

Tener al menos 15 años.

Presentar una fotocopia de la cédula de identidad

Aranceles: matrícula, cuotas y costos asociados

Matrícula anual:G. 60.000

Cuota mensual:G. 60.000

Acceso anual a plataforma web:G. 100.000

Libro para nivel inicial:G. 80.000

Examen ALCPT (American Language Course Placement Test) examen estandarizado diseñado para evaluar el dominio del inglés: G. 40.000

Las actividades se desarrollarán en la sede del CEIE ubicada sobre avenida Doctor Esteban Semidei e/ Itá, en el barrio Loma Pytã, conocida comúnmente como la ex Caballería. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al (021) 296-242 o al (0984) 810 044