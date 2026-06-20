San Juan Bautista: tierra de Gustavo y Diego Gómez vibró con la Albirroja

Mariela Gómez, hermana del capitán de la selección paraguaya, señaló que la familia se siente profundamente orgullosa por la entrega y el liderazgo demostrados por Gustavo en el compromiso.

“Creo que hoy el pueblo paraguayo y, especialmente, los sanjuaninos estamos aún más orgullosos de los Gómez. Mi hermano defendió la camiseta y asumió su responsabilidad como capitán como tenía que ser”, expresó emocionada.

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San Juan Bautista, cuna de futbolistas albirrojos

La ciudad que vio nacer a Gustavo y Diego Gómez volvió a vibrar al ritmo de la Albirroja, en una noche cargada de pasión, alegría y esperanza, con miles de corazones celebrando una nueva alegría brindada por la selección paraguaya.