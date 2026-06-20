Nacionales
20 de junio de 2026 a la - 03:10

San Juan Bautista: tierra de Gustavo y Diego Gómez vibró con la Albirroja

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones, cuna del capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez, y del mediocampista Diego Gómez, vivió una verdadera fiesta tras la victoria de la selección paraguaya ante Turquía. La euforia se apoderó de los aficionados, que protagonizaron una interminable caravana por la principal avenida de la ciudad, con banderas, cánticos y bocinazos para celebrar un nuevo triunfo del combinado nacional.

Por ABC Color

Mariela Gómez, hermana del capitán de la selección paraguaya, señaló que la familia se siente profundamente orgullosa por la entrega y el liderazgo demostrados por Gustavo en el compromiso.

Creo que hoy el pueblo paraguayo y, especialmente, los sanjuaninos estamos aún más orgullosos de los Gómez. Mi hermano defendió la camiseta y asumió su responsabilidad como capitán como tenía que ser”, expresó emocionada.

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San Juan Bautista, cuna de futbolistas albirrojos

La ciudad que vio nacer a Gustavo y Diego Gómez volvió a vibrar al ritmo de la Albirroja, en una noche cargada de pasión, alegría y esperanza, con miles de corazones celebrando una nueva alegría brindada por la selección paraguaya.

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