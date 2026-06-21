PJC: Festividad con nueve misas diarias, feria gastronómica y sorteos

Con una masiva presencia de feligreses se desarrolla el novenario en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de la ciudad de Pedro Juan Caballero, con la celebración de nueve misas diarias. El mensaje de la parroquia se centra en el “Año del Bien Común”, declarado por la Iglesia en Paraguay.

En el marco de las celebraciones, el padre Ronaldo Ocampos instó a los responsables de las instituciones, a los integrantes de las familias y a las autoridades a erradicar o reducir al mínimo las problemáticas sociales que afectan a la población pedrojuanina.

Este domingo, el tema de reflexión es “Construir la fraternidad”; mañana lunes se enfocará en “Cuidar la casa común” y el martes se prevé el tema “Asegurar una salud integral”.

Además de las actividades religiosas, se realiza una feria gastronómica en la explanada de la parroquia donde se ofrecen comidas típicas como el cocido con mbeju, pastel mandi’o y pajagua entre otros.

El sábado último se llevó a cabo el primer sorteo de un bingo; el segundo se prevé para este domingo a partir de las 20:30 y el tercer sorteo está marcado para el 27 de junio próximo.

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Además, los organizadores anunciaron el sorteo de la rifa “pro santuario”, cuya recaudación servirá para introducir mejoras al templo parroquial. Cada número cuesta G. 50.000 y el sorteo está previsto para el próximo 4 de julio en la explanada del templo, teniendo como premio principal un automóvil 0 km.