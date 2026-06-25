Policía y Fiscalía destruyen campamento de procesamiento de marihuana en Kamba Rembé

El procedimiento fue encabezado por el agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Jorge Encina Alder, quien acompañó a los investigadores en el allanamiento de un inmueble rural autorizado mediante mandamiento judicial firmado por el juez penal de garantías, Vicente Coronel.

Durante la intervención, los agentes encontraron una vivienda precaria deshabitada y, en la parte posterior del inmueble, un campamento clandestino utilizado para el acopio y procesamiento de la hierba prohibida. En el lugar no se encontraron personas, pero sí una importante cantidad de evidencias relacionadas con la actividad ilícita.

Entre los elementos destruidos e incinerados se encontraban 142 bolsas de marihuana picada, 400 paquetes de supuesta marihuana prensada, cuatro prensas rústicas con sus accesorios, cuatro gatos hidráulicos y una zaranda utilizada para el procesamiento de la droga.

Las evidencias totalizaron aproximadamente 3.500 kilogramos de marihuana, que por disposición fiscal fueron destruidas e incineradas en el lugar del procedimiento.

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La intervención contó además con el apoyo de efectivos del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional y de la Oficina Regional San Pedro.

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El hallazgo confirma que el departamento de San Pedro continúa siendo una zona utilizada para la producción y comercialización ilegal de marihuana, una problemática que preocupa a las autoridades y a sectores de la ciudadanía.

Si bien este procedimiento permitió sacar de circulación una importante cantidad de droga, persisten cuestionamientos sobre la efectividad de las acciones de combate al narcotráfico en el segundo departamento, donde periódicamente son detectados cultivos, centros de acopio y campamentos clandestinos vinculados a esta actividad ilícita.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a los responsables del campamento y determinar la estructura criminal detrás de la producción y comercialización de la droga en la zona.