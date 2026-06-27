Celebran “invasión” de turistas de compras en Pedro Juan Caballero

El evento de descuentos denominado Crazy Week, organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CICTS) de Pedro Juan Caballero y la Asociación Comercial y Empresarial de Ponta Porã, es un “éxito total”, según indicaron los responsables que celebraron la masiva presencia de clientes provenientes principalmente de diversos puntos del Brasil.

Más de 160 comercios de ambos lados de la frontera entre Paraguay y Brasil, adheridos a la campaña, han anunciado descuentos que van desde el 10 hasta el 50% y en algunos productos, hasta 75%, lo que atrajo a miles de compradores; como efecto multiplicador, se han beneficiado igualmente el sector hotelero, el gastronómico y el de los combustibles, entre otros.

Miles de turistas por día

Desde el inicio de la denominada Crazy Week el pasado 25 de junio, se estima que unas 10.000 personas visitaron las tiendas cada día en Pedro Juan Caballero y unas 20.000 durante la jornada del sábado; un número similar al registrado el fin de semana, se espera para este domingo, último día del evento de descuentos.

Hoteles llenos en la frontera y el éxito de la gastronomía

El licenciado Anderson Carpes, uno de los directores de Crazy Week (semana de locura), indicó que el impacto positivo del evento, no solo se registra en los más de 160 comercios adheridos sino también en el sector hotelero tanto de la ciudad de Pedro Juan Caballero como de Ponta Porã, Brasil que han reportado un lleno total durante los últimos días.

Asimismo, celebró el éxito en el sector gastronómico teniendo en cuenta la gran presencia de clientes en los patios de comida habilitados por los centros comerciales adheridos a la Crazy Week.

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Desde la Cámara de Comercio de Pedro Juan Caballero, expresaron que se han llenado las expectativas y se está logrando un excelente cierre del primer semestre del año con la realización del evento mencionado ya que la facturación podría superar los US$ 35 millones.