Steve Clarke renuncia tras la eliminación de Escocia en el Mundial 2026

El sueño mundialista de Escocia terminó con un doble golpe. Tres días después de la dolorosa eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, Steve Clarke ha presentado su renuncia como seleccionador nacional, cerrando el ciclo más exitoso del fútbol escocés en las últimas tres décadas.

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La federación escocesa (SFA) hizo oficial la noticia a través de un emotivo comunicado: “Steve Clarke ha dejado su cargo. Nuestro seleccionador nacional más exitoso ha puesto fin a sus siete años al mando tras nuestra participación en la Copa Mundial”.

The most-capped Scotland Men’s National Team Head Coach.

The first Head Coach to lead Scotland to three major tournaments.

Led our return to the World Cup after 28 years.



Thank you, Steve 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/l6HE2N5sZX — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 28, 2026

Una era histórica sin el premio final

De la mano de Clarke, Escocia logró la hazaña de romper una sequía de 36 años al clasificar a su primer Mundial desde 1990. Sin embargo, el destino volvió a ser cruel y el combinado británico no logró romper su barrera histórica de la primera fase.

La escuadra europea llegó a la última jornada con opciones reales de meterse, por primera vez en su historia, en la ronda de eliminación directa. El camino en el Grupo C había comenzado con esperanza pura tras vencer a Haití por 1-0, aunque luego sufrieron un duro revés al caer frente a Marruecos por el mismo marcador.

Finalmente, el pasado miércoles el gigante Brasil despertó a los escoceses del sueño con un contundente 3-0. El resultado dejó a Escocia en el tercer puesto de la zona con tres puntos, una cosecha que terminó siendo insuficiente para avanzar.

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La emotiva despedida del DT

A sus 62 años, el timonel decidió dar un paso al costado y se despidió con una carta abierta dirigida a los aficionados, donde dedicó sus palabras más profundas al plantel: “La parte más emotiva de esta despedida es por mis jugadores, sin los cuales no tendríamos ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora. Ellos merecen todos los elogios y la admiración que reciben. Gracias por haber contado conmigo y mucha suerte a mi sucesor”.

Escocia se queda ahora sin el arquitecto de su renacimiento futbolístico y abre la búsqueda de un nuevo líder que intente superar, de una vez por todas, el eterno techo de cristal de la primera ronda.