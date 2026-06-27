Mundial de Fútbol
27 de junio de 2026 a la - 21:16

Steve Clarke renuncia tras la eliminación de Escocia en el Mundial 2026

El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, durante el entrenamiento que el equipo escocés ha realizado este martes, en el Inter Miami CF Stadium en Fort Lauderdale (Florida) para preparar el partido que mañana disputarán ante Brasil.
El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, durante el entrenamiento que el equipo escocés ha realizado este martes, en el Inter Miami CF Stadium en Fort Lauderdale (Florida) para preparar el partido que mañana disputarán ante Brasil.Alberto Estévez

El técnico que devolvió al ejército de Tartán a la máxima cita futbolística pone fin a una era de siete años tras quedar fuera en la fase de grupos.

Por ABC Color

El sueño mundialista de Escocia terminó con un doble golpe. Tres días después de la dolorosa eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, Steve Clarke ha presentado su renuncia como seleccionador nacional, cerrando el ciclo más exitoso del fútbol escocés en las últimas tres décadas.

Lea más: Brasil golea, asegura el liderato y celebra el esperado regreso de Neymar

La federación escocesa (SFA) hizo oficial la noticia a través de un emotivo comunicado: “Steve Clarke ha dejado su cargo. Nuestro seleccionador nacional más exitoso ha puesto fin a sus siete años al mando tras nuestra participación en la Copa Mundial”.

Una era histórica sin el premio final

De la mano de Clarke, Escocia logró la hazaña de romper una sequía de 36 años al clasificar a su primer Mundial desde 1990. Sin embargo, el destino volvió a ser cruel y el combinado británico no logró romper su barrera histórica de la primera fase.

La escuadra europea llegó a la última jornada con opciones reales de meterse, por primera vez en su historia, en la ronda de eliminación directa. El camino en el Grupo C había comenzado con esperanza pura tras vencer a Haití por 1-0, aunque luego sufrieron un duro revés al caer frente a Marruecos por el mismo marcador.

El entrenador de Escocia, Steve Clarke, gesticula durante el partido de fútbol del Grupo C de la Copa Mundial 2026 entre Escocia y Brasil en el Miami Stadium en Miami Gardens.
El entrenador de Escocia, Steve Clarke, gesticula durante el partido de fútbol del Grupo C de la Copa Mundial 2026 entre Escocia y Brasil en el Miami Stadium en Miami Gardens.

Finalmente, el pasado miércoles el gigante Brasil despertó a los escoceses del sueño con un contundente 3-0. El resultado dejó a Escocia en el tercer puesto de la zona con tres puntos, una cosecha que terminó siendo insuficiente para avanzar.

La emotiva despedida del DT

A sus 62 años, el timonel decidió dar un paso al costado y se despidió con una carta abierta dirigida a los aficionados, donde dedicó sus palabras más profundas al plantel: “La parte más emotiva de esta despedida es por mis jugadores, sin los cuales no tendríamos ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora. Ellos merecen todos los elogios y la admiración que reciben. Gracias por haber contado conmigo y mucha suerte a mi sucesor”.

Escocia se queda ahora sin el arquitecto de su renacimiento futbolístico y abre la búsqueda de un nuevo líder que intente superar, de una vez por todas, el eterno techo de cristal de la primera ronda.

esponsors especiales de Mundial x ABC