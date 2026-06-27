Pedro Juan Caballero: con multitudinaria procesión, rinden homenaje a Perpetuo Socorro

Una multitud salió a las calles de Pedro Juan Caballero este sábado, para participar, primero de una procesión en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro y, luego, de una celebración eucarística presidida por monseñor Vincenzo Turturro, nuncio apostólico del papa León XIV en Paraguay.

Como cada año, la procesión se realizó por calles que fueron adornadas con una “alfombra artística” confeccionada por estudiantes del Colegio Parroquial Rosenstiel y de otras organizaciones sociales que se sumaron al evento.

Durante la misa central, el nuncio apostólico se dirigió a los presentes resaltando la advocación mariana del Perpetuo Socorro e instó a inspirarse en ella.

“La Virgen nos socorre, nos ayuda, seca nuestras lágrimas; hagan como ella con sus hijos, busquen siempre el camino del respeto, el diálogo y la honestidad”, dijo en una parte de su homilía.

Nuncio habló del obispado propio para Amambay

Durante una entrevista concedida a ABC Color, monseñor Vincenzo Turturro, animó a la gente a no perder la fe en María.

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“La Virgen está con nosotros, a veces nos asustamos con el día a día por las dificultades y los sufrimientos que hay, pero debemos seguir encomendándonos a María; ella nos consuela y nos protege”, expresó.

Abordado acerca de las posibilidades de que Amambay tenga su propio obispado (actualmente depende de Concepción), el nuncio afirmó que “es un proceso largo que debe ser iniciado por el propio Obispo; es cierto el pueblo de Amambay ya tiene su historia y tiene una identidad eclesial muy marcada por lo que se puede activar el proceso”.

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