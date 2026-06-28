Santiago: entronizan la imagen de María Auxiliadora en jornada de fe y tradición

La celebración religiosa de la entronización de la Virgen María Auxiliadora inició con la bendición de la imagen, que estuvo a cargo de monseñor Osmar López, obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú.

En un ambiente de profunda devoción, el acto marcó el inicio de una jornada cargada de fe, emoción y encuentro comunitario.

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La celebración religiosa de la entronización de la Virgen María Auxiliadora inició con la bendición de la imagen, que estuvo a cargo de monseñor Osmar López, obispo de la Diócesis de San Juan Bautista, que abarca los departamentos de Misiones y Ñeembucú. En un ambiente de profunda devoción, el acto marcó el inicio de una jornada cargada de fe, emoción y encuentro comunitario.

Dicho evento se realizó en la ermita de la Virgen de Schoenstatt, ubicada en la entrada misma de la ciudad de Santiago, Misiones, donde la imagen fue recibida con respeto y fervor por los fieles, tanto locales como por las comitivas que llegaron desde la comunidad salesiana de Minga Guazú, Alto Paraná.

Posteriormente, en procesión solemne por la avenida principal, entre cantos, oraciones y manifestaciones de alegría, religiosos y feligreses se dirigieron hasta la Casa de la Cultura, que se convirtió en el corazón de la celebración eucarística central.

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La celebración fue presidida por el padre inspector de los Salesianos del Paraguay, el padre Néstor Ledesma, quien destacó que la entronización de la imagen de María Auxiliadora constituye un signo de fe y confianza para la comunidad santiagueña.

Señaló que este acto recuerda la presencia permanente de la Madre de Cristo, que inspira a los fieles a vivir con fidelidad el Evangelio, dar testimonio de Cristo resucitado y caminar bajo el auxilio y el amor maternal de María.

“Nuestra comunidad celebra hoy no solo una nueva imagen que ocupará un lugar especial entre nosotros, sino una presencia viva de la Madre que acompaña, fecunda y auxilia. La entronización de su imagen se convierte para nosotros en un acto de confianza y de fe”, mencionó el religioso.

Al respecto, expresó que la imagen de María Auxiliadora recuerda a los fieles que la Madre de Cristo camina junto a su pueblo, inspirándolos a dar testimonio, vivir con pasión la fe y asumir el compromiso de ser discípulos de Jesús.

Asimismo, pidió que el Señor conceda a todos la gracia de permanecer fieles al testimonio de Cristo resucitado, para que sus vidas reflejen la alegría de la fe y avancen siempre bajo el auxilio y el amor maternal de María Auxiliadora.

Antes de la misa se llevó a cabo una dramatización organizada por la Comisión de Resguardo del Patrimonio Cultural de Santiago, la cual consistió en un “Cuadro Viviente de la Virgen María Auxiliadora, guía y protectora de San Juan Bosco”.

Francisca Dolores Cabral, coordinadora de la Comisión de Resguardo del Patrimonio Cultural de Santiago, explicó que el acto cultural tuvo como objetivo ayudar a la comunidad a comprender el espíritu salesiano y el significado de la llegada de María Auxiliadora. Señaló que, al tratarse de una comunidad de origen jesuítico, la presencia de la Virgen María Auxiliadora representa la unión de dos tradiciones espirituales que, en esencia, conducen a un mismo fin: Dios.

Indicó que, si bien la comunidad heredó de los Jesuitas una profunda devoción a la Virgen del Pilar —quien, según la tradición, se apareció al apóstol Santiago—, ahora también abraza la espiritualidad de María Auxiliadora, cuya aparición e inspiración a San Juan Bosco dieron origen a la misión salesiana.

La dramatización estuvo a cargo de niños santiagueños que participan de la catequesis de Primera Comunión y Confirmación, además de personas adultas de la comunidad.

La representación recreó el sueño en el que la Virgen María Auxiliadora inspiró a San Juan Bosco y le encomendó su misión evangelizadora.

Según explicó Cabral, del mismo modo que la Virgen del Pilar inspiró a Santiago Apóstol, María Auxiliadora inspiró a San Juan Bosco para llevar adelante su gran misión en la humanidad.