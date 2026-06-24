Obispo llama a combatir la corrupción durante misa en San Juan Bautista

Monseñor Osmar López, obispo de la Diócesis de San Juan Bautista, que abarca los departamentos de Misiones y Ñeembucú, reflexionó sobre el mensaje que el santo patrono transmitiría a la sociedad actual en el contexto del Año del Bien Común.

Señaló que, así como Juan Bautista tenía una respuesta para cada grupo de personas, hoy su mensaje podría resumirse en una consigna clara: luchar contra la corrupción, porque cuando los recursos públicos son administrados con honestidad, alcanzan para beneficiar a toda la comunidad.

“Si hoy le preguntáramos a San Juan Bautista qué debemos hacer en este Año del Bien Común, seguramente nos respondería que debemos comprometernos con la honestidad y el servicio a los demás. Cuando la corrupción se instala, aquello que debía servir a todos termina favoreciendo a unos pocos, generando injusticias y privando a la población de derechos y oportunidades”, expresó.

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Asimismo, afirmó que muchas de las deficiencias que afectan a las instituciones públicas tienen su origen en el uso indebido de los recursos.

Mencionó que una ruta en mal estado, una escuela que no funciona o un hospital con carencias son, en muchos casos, consecuencias de decisiones alejadas del bien común y del interés colectivo.

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Al referirse a las consecuencias de la corrupción sobre el bien común, el obispo también citó como ejemplo la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), señalando que se trata de una institución sostenida por el aporte de miles de trabajadores y que, sin embargo, atraviesa dificultades que afectan a numerosas familias.

Indicó que cuando los recursos que deben beneficiar a la mayoría no son administrados correctamente, terminan generando carencias y sufrimiento para quienes dependen de los servicios públicos. Insistió en que el dinero destinado al bien común debe ser manejado con honestidad y transparencia para garantizar una atención adecuada a la población.

“Los obispos del Paraguay hemos llamado a un Pacto Nacional por el Bien Común porque creemos que cada persona que ocupa un cargo de responsabilidad debe administrar con transparencia los recursos que pertenecen a todos. El bien común se refleja en una educación de calidad, una salud accesible, una justicia imparcial, oportunidades para los jóvenes y una vida digna para los adultos mayores. Ese es el Evangelio que debe llegar a todos los ámbitos de la sociedad”, concluyó.

Una vez culminada la celebración eucarística, se dio inicio a la tradicional procesión de la imagen sacra de San Juan Bautista por la avenida principal de la ciudad, acompañada por toda la feligresía.

Como es tradición, la comunidad sanjuanina realizó el encendido de los candiles que adornaron viviendas y veredas por donde pasó la sagrada imagen del santo protector, en un marco de devoción y participación comunitaria.

Otro de los momentos más representativos fue el encendido de los 5.000 candiles ubicados en la plaza Mariscal Estigarribia y la explanada de la catedral.

Esta actividad se viene realizando desde el año 2014 por la familia Capurro, cuyos integrantes mantienen viva esta tradición con devoción y fe, incorporando cada año un mensaje alusivo al santo patrono.

Apoyo especial a la Albirroja

Este año no fue la excepción. Los organizadores colocaron la frase “Viva San Juan” y, en esta ocasión, los candiles fueron decorados con los colores de la Albirroja, que tras 16 años vuelve a participar en la Copa del Mundo, como muestra de apoyo a la Selección Paraguaya y también en aliento a los sanjuaninos Gustavo y Diego Gómez que integran el seleccionado.