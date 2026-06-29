Bello libera a funcionarios de la Comuna a las 14:00 para ver el partido de la Albirroja

La Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción anunció una disposición excepcional para la jornada de este lunes, para “promover el espíritu deportivo” y permitir que los trabajadores municipales se sumen al apoyo a la Albirroja.

Según la Circular RRHH N° 06/2026, firmada por el director de Recursos Humanos, Jorge Mengelés, se autorizó que la salida de los funcionarios nombrados, empleados públicos y personal con traslado temporal sea a partir de las 14:00.

Eso, a excepción de que el encuentro entre las selecciones de Alemania y Paraguay será recién a las 17:30, hora de nuestro país.

La instrucción fue dada directamente por el intendente municipal, Luis Bello, con el objetivo explícito de que los trabajadores tengan la oportunidad de “acompañar y alentar a nuestra querida Selección Paraguaya de Fútbol”.

La normativa contempla, sin embargo, restricciones esenciales para garantizar la continuidad de los servicios básicos. Queda excluido de esta salida anticipada todo el personal que presta servicios imprescindibles para la ciudadanía.

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En este grupo de excepciones se encuentran específicamente la Dirección de Seguridad, la Dirección de Recaudaciones y todas las dependencias involucradas en los procesos de percepción de tributos municipales, sectores que deberán mantener sus operaciones normales durante el horario habitual.