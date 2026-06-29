Fútbol Internacional
29 de junio de 2026 a la - 05:00

Alemania vs. Paraguay, EN VIVO: la Albirroja busca su pase a los octavos de final del Mundial

La Albirroja enfrenta a Alemania en el inicio de la fase de eliminación directa. El encuentro define la continuidad de ambos combinados en la cita máxima del fútbol.

Por Carolina Sales

La selección paraguaya de fútbol disputa hoy una instancia decisiva en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al enfrentar a Alemania en el marco de los dieciseisavos de final. Tras superar la fase de grupos, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro busca asegurar un lugar entre los dieciséis mejores del torneo en un cruce de alta intensidad que marca el inicio de la etapa de eliminación directa para ambas escuadras.

6:00 Gustavo Alfaro palpita el cruce de octavos: “Vinimos a competir, no a buscar resultados”

Gustavo Alfaro, director técnico de la selección paraguaya de fútbol.
Gustavo Alfaro, director técnico de la selección paraguaya de fútbol.

El seleccionador de la Albirroja aseguró que el plantel afronta el partido ante los europeos con “humildad y convicción”. Aunque lamentó la falta de tiempo para el descanso tras el viaje a Boston, el DT argentino recordó que Paraguay ya sabe lo que es plantarse ante potencias: “Ya estuvimos frente a Argentina y Brasil y salimos adelante. ¿Por qué no podemos hacerlo ahora?”, desafió. Además, adelantó que el cruce ante el tetracampeón del mundo se definirá “por detalles”.

05:00 Paraguay y el único antecedente mundialista ante Alemania

El historial entre ambas selecciones en la máxima cita del fútbol registra un único y recordado enfrentamiento que se remonta al Mundial de Corea-Japón 2002. En aquella oportunidad, por los octavos de final en el Jeju World Cup Stadium de Seogwipo, la Albirroja desplegó un orden táctico impecable y resistió con heroísmo los embates del conjunto europeo; sin embargo, la ilusión paraguaya se desmoronó de forma cruel en los minutos finales debido a un gol agónico de Oliver Neuville a los 88 minutos, decretando el 1-0 definitivo a favor de los teutones.

esponsors especiales de Mundial x ABC

Artículos relacionados

Los jugadores de Paraguay permanecen de pie durante el himno nacional antes del partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Australia en el San Francisco Bay Area Stadium
Mundial de Fútbol
¿A qué hora juega Alemania vs. Paraguay y dónde ver en vivo?
Ver más
Mauricio de Paraguay celebra tras anotar el primer gol de su equipo junto a Julio Enciso durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre EE. UU. y Paraguay en el Los Angeles Stadium, en Los Angeles, California.
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro explica lo que le falta a Maurício para poder ser titular
Ver más