Alemania vs. Paraguay, EN VIVO: la Albirroja busca su pase a los octavos de final del Mundial

La selección paraguaya de fútbol disputa hoy una instancia decisiva en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al enfrentar a Alemania en el marco de los dieciseisavos de final. Tras superar la fase de grupos, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro busca asegurar un lugar entre los dieciséis mejores del torneo en un cruce de alta intensidad que marca el inicio de la etapa de eliminación directa para ambas escuadras.

6:00 Gustavo Alfaro palpita el cruce de octavos: “Vinimos a competir, no a buscar resultados”

El seleccionador de la Albirroja aseguró que el plantel afronta el partido ante los europeos con “humildad y convicción”. Aunque lamentó la falta de tiempo para el descanso tras el viaje a Boston, el DT argentino recordó que Paraguay ya sabe lo que es plantarse ante potencias: “Ya estuvimos frente a Argentina y Brasil y salimos adelante. ¿Por qué no podemos hacerlo ahora?”, desafió. Además, adelantó que el cruce ante el tetracampeón del mundo se definirá “por detalles”.

05:00 Paraguay y el único antecedente mundialista ante Alemania

El historial entre ambas selecciones en la máxima cita del fútbol registra un único y recordado enfrentamiento que se remonta al Mundial de Corea-Japón 2002. En aquella oportunidad, por los octavos de final en el Jeju World Cup Stadium de Seogwipo, la Albirroja desplegó un orden táctico impecable y resistió con heroísmo los embates del conjunto europeo; sin embargo, la ilusión paraguaya se desmoronó de forma cruel en los minutos finales debido a un gol agónico de Oliver Neuville a los 88 minutos, decretando el 1-0 definitivo a favor de los teutones.