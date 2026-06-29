Judicializan conflicto político: persiste disputa por titularidad de la comuna en Zanja Pytã

Los concejales Perla Franco (ANR) y Antero Ruiz (PLRA) sostienen la puja por la titularidad de la Municipalidad de Zanja Pytã. Ambos presentaron acciones ante el Tribunal Electoral de Amambay para tratar de dejar sin efecto las resoluciones de designación.

En el caso de Franco, busca la nulidad de una resolución de la Junta Municipal por la cual se designa a Ruiz al frente de la comuna. Por su parte, Ruiz busca la nulidad de una resolución firmada “a su salida” por el intendente renunciante Pablino Arévalos (ANR), por la que se designa a Franco como interina.

Este lunes, a tempranas horas, la concejal Perla Franco (ANR), designada intendenta interina por el ejecutivo saliente Pablino Arévalos (ANR), se instaló en la oficina de la Intendencia y aseguró que es la intendenta interina.

Horas más tarde, llegó al edificio comunal con la intención de tomar la posta Antero Ruiz (PLRA), concejal designado por sus pares en una sesión extraordinaria como intendente interino, pero los integrantes del equipo liderado por Franco no le permitieron entrar.

¿Quién se quedará finalmente al frente de la comuna?

La concejal Perla Franco (ANR) detalló que, durante una sesión ordinaria llevada a cabo la semana pasada, un concejal propuso su nombre como intendenta interina y, al no haber otra moción concreta, ella fue designada.

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Por su parte, Antero Ruiz (PLRA) manifestó que la única resolución emitida por la Junta Municipal es la que lo designa a él como intendente interino, tras una sesión extraordinaria llevada a cabo también la semana pasada, con presencia de 5 de los 9 concejales.

Mientras los políticos sostienen sus diferencias, la Policía dispuso cobertura de seguridad permanente, con un importante despliegue de uniformados en el lugar. Se espera que, en las próximas horas, el Tribunal Electoral de Amambay se expida sobre el caso para poner punto final al conflicto.

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Zanja Pytã, ciudad ubicada a 15 km de la capital de Amambay, Pedro Juan Caballero, logró su distritación en 2011, tiene poco más de 13.200 habitantes y 6.800 electores habilitados para las municipales. La Municipalidad maneja un presupuesto de poco menos de G. 5.000 millones.