Paraguay-Alemania: operativo principal en el microcentro se activa pasado el mediodía

La Policía Nacional ya puso en marcha un operativo especial de seguridad en el microcentro de Asunción ante el partido entre Paraguay y Alemania por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026, que será la cuarta jornada de la iniciativa “El centro alienta”.

“El operativo se inició ayer a las 18:00 con el montaje, en Palma y Alberdi, de una de las pantallas gigantes. En esta ocasión tuvimos en cuenta las recomendaciones por las falencias que se tuvieron en la ocasión anterior por los días laborales”, comentó el comisario Germán Chena, jefe de la Comisaría Tercera.

A partir de las 13:00 entrará en vigor el principal operativo de cierre de calles alrededor de la Plaza de la Democracia. El tránsito quedará restringido sobre Palma y Estrella, desde Yegros hasta 15 de Agosto, además de los accesos transversales comprendidos entre ambas arterias, donde el ingreso estará controlado por personal policial.

El jefe policial indicó que esperan una importante cantidad de personas, atendiendo al horario en que comienza el partido, pues muchas irán saliendo de sus lugares de trabajo y optarían por ver el encuentro en el microcentro.

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“Los oficiales a cargo de la seguridad van a estar prestos en este lugar durante varias horas hasta después del final del partido. Esperemos que el resultado favorezca para que la gente se quede en el centro para festejar”, concluyó.