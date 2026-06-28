Lunes de vencer o morir: así estará el centro para el partido de Paraguay contra Alemania

La albirroja disputa su primer partido por la llave de los dieciseisavos de final del Mundial Fifa 2026 contra Alemania el lunes a partir de las 17:30.

Como es costumbre, el centro histórico de Asunción se prepara para recibir a los hinchas para ver el partido y posteriormente celebrar la victoria o ahogar las penas, dependiendo del resultado.

Roger Careaga, de la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (Amcha) contó que se colocarán seis pantallas gigantes en la calle Palma, de las cuales cuatro estarán en Alberdi, una en Independencia Nacional y otra en Chile, frente a la plaza del Panteón de los Héroes.

Además se realizará la ya tradicional y clásica feria Palmear, convirtiendo así la icónica calle Palma en una peatonal para que las familias acudan a disfrutar el partido y a pasear.

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Partido de la albirroja en el centro

Careaga detalló que son varios los bares, locales y comercios que se asociaron al Amcha y que en coordinación con el Despacho de la Primera Dama y de la Municipalidad de Asunción buscan coordinar los trabajos para revitalizar el centro histórico.

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Para el viernes tienen previsto iniciar desde el mediodía el cierre de la calle Palma, con la instalación de las pantallas y de los participantes de la feria Palmear.

Agregó que el cierre de la calle Palma para el acceso vehicular ayuda porque cuando no se cierra, entran los autos con música, vendedores ambulantes, lo que genera desorganización y caos total, por lo que el cierre también se realiza por seguridad.

Contó que después del evento del partido también realizarán el fin de semana el San Juanazo del centro que se hace en la plaza de Armas del Cabildo y se une con lo que es Palmear y todos los locales del centro, el cual es uno de los eventos más grandes después de las fiestas del 14 y 15 de mayo, días en los que se celebra la independencia de Paraguay.

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Además recordó que todos los museos del centro abren hasta las 21:00 los fines de semana, lo cual hace que sean una actividad además de para pasar en familia, de contenido cultural.

Amcha actualmente está compuesto por 22 bares, cuatro hoteles y aproximadamente 10 comercios varios.