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30 de junio de 2026 a la - 10:25

San Miguel: continúan los reclamos de reparación adecuada de caminos vecinales

Camino de tierra deteriorado con charcos, rodeado de vegetación, y un viejo carro de madera en un entorno rural sin personas visibles.
Vecinos de Ysypó reclaman la reparación definitiva de los caminos vecinales ante el persistente deterioro y la falta de soluciones.Jesús Riveros

SAN MIGUEL, Misiones. Los vecinos de la comunidad de Yysypó continúan exigiendo la reparación adecuada y permanente de sus caminos. Aseguran que llevan años reclamando una solución definitiva, pero las autoridades solo realizan promesas que nunca cumplen.

Por Jesús Riveros

Vecinos de la comunidad de Ysypo, una de las compañías del distrito de San Miguel, Misiones, denuncian el crítico estado de sus caminos vecinales, una problemática que arrastran hace años y que, pese a los reiterados reclamos, continúa sin una solución definitiva.

El deterioro de las vías dificulta el tránsito diario y afecta directamente la calidad de vida de los pobladores.

En enero de este año, los pobladores se reunieron con la intendente Elvina González de Díaz (ANR-HC), quien se comprometió a gestionar ante la Gobernación y el Ministerio de Obras Públicas la reparación de los caminos.

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Sin embargo, afirman que aquellas promesas quedaron a medias, ya que las intervenciones fueron parciales y no respondieron a las verdaderas necesidades de la comunidad.

Según denunciaron, en algunos tramos solo se realizaron trabajos superficiales y de muy baja calidad, que desaparecen con la primera lluvia. En otros sectores, las maquinarias nunca ingresaron, dejándolos en completo abandono.

Cada precipitación agrava aún más la situación, dejando caminos intransitables y aislando a numerosas familias.

Ysypo es una comunidad cuya economía depende principalmente de la producción agropecuaria y de remedios yuyos. Sus habitantes necesitan trasladarse diariamente hasta las ciudades para comercializar sus productos, pero el pésimo estado de los caminos dificulta el transporte y golpea directamente el sustento de cientos de familias.

Camino de tierra húmedo con charcos y vegetación a los lados, reflejando un cielo nublado en un entorno rural.
Falta de reparación adecuada de los caminos de la comunidad de Ysypo afecta a la población.

Los vecinos sostienen que ya no necesitan promesas ni reparaciones improvisadas. Exigen una intervención seria, técnica y permanente, con una adecuada carga de ripio, compactación y sistemas de canalización que permitan el escurrimiento del agua y eviten que cada lluvia destruya nuevamente los caminos.

Advierten que el abandono de los caminos vecinales no solo afecta la producción y la economía local, sino también el acceso a la salud, la educación y otros servicios esenciales.

Por ello, instan a las autoridades municipales, departamentales y nacionales a dejar de lado las promesas populistas y asumir un compromiso real con la comunidad, antes de que el aislamiento de Ysypo continúe profundizándose.