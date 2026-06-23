San Juan Bautista: persisten los pedidos de reparación de caminos vecinales

La comunidad de Mburika Reta es una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones. Se encuentra a menos de 20 kilómetros del casco urbano y sus pobladores llevan bastante tiempo solicitando la reparación de sus caminos, que están en pésimo estado.

Mencionaron que hace muchísimo tiempo no se realiza una intervención adecuada para arreglar el camino que conecta directamente con la ciudad. En gran parte del tramo, la ruta presenta grandes grietas, lo que genera inconvenientes para los transeúntes.

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También indicaron que, cuando se hacen trabajos, estos son de forma precaria: duran poco tiempo o, con la primera lluvia, vuelven a deteriorarse y quedan incluso peor que antes.

Señalaron además que la principal fuente de ingresos de las familias es la producción agropecuaria, por lo que dependen de este acceso para vender sus productos en la ciudad; sin embargo, la falta de mantenimiento hace que el tránsito sea difícil en muchas ocasiones.

En ese sentido, el pasado 12 de mayo, a través de un video institucional, el intendente de San Juan Bautista, Misiones, José Luis Benítez (ANR-HC), acompañado por el gobernador de Misiones Richard Ramírez (ANR-HC) y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Casto González —jefe del Distrito 8—, se anunció trabajos de reparación en los caminos vecinales.

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En esa misma publicación se informó que, con maquinaria de la institución departamental y en coordinación con la municipalidad, se intervendría en Mburika Reta y en otras compañías, como Ibañez Rojas.

Sin embargo, la realidad es distinta: hasta ahora no se ha ejecutado ninguna trabajao de mantenimiento en el acceso a la comunidad, y varios tramos permanecen cortados, tal como denuncian los vecinos.

Desde la municipalidad, por su parte, indicaron que ya se actuó en los sectores más críticos, pero que seguirán gestionando maquinaria para completar los trabajos en las zonas restantes.