Denuncian a la Municipalidad de San Lorenzo por tirar basura en un arroyo

Camiones tumba de la Dirección de Aseo Urbano de la Municipalidad de San Lorenzo son utilizados por los funcionarios de la institución para tirar basura en las ribera del arroyo Tayuasapé, según la denuncia de pobladores del barrio San Ramón.

Los pobladores expresaron preocupación por el hecho debido a que en la Fracción Ykua Naranja se caracterizan por cuidar y asear sus espacios públicos, como las plazas, calles y, en especial, los alrededores del arroyo Tayuasapé.

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Rosa Balbuena, una de las pobladoras de la zona, manifestó su total descontento con lo ocurrido debido a que, en lugar de traer bienestar, provoca la proliferación de alimañas.

“Con la excusa de que se carcome el suelo por la correntada de agua del arroyo Tayuasapé están trayendo para rellenar, pero no traen relleno de arena, sino que basura”, expresó la pobladora.

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Walter Widner, profesor de una escuela de la zona, dijo que inculcan a los alumnos a limpiar el barrio y lamentó que desde otro lugar la propia Municipalidad acarree basura hasta el arroyo.

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Responden que no tiran basura

El director de Aseo Urbano, Carlos González, dijo que se trata de ramas y arena que sirven de relleno en la zona que fue carcomida por el agua.

“No tiramos basura, puedo asegurar que basura no se ha tirado en el arroyo”, declaró.