Alianza Francesa invita a ver el partido entre la Albirroja y Francia

La Selección Paraguaya de Fútbol se enfrenta este sábado a la Selección de Francia por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol Fifa 2026.

En ese marco, el centro cultural de la Alianza Francesa en Paraguay, invita a la afición paraguaya y francesa a disfrutar del partido en el local.

La sede está ubicada en la calle Mariscal Estigarribia, 1039, entre las avenidas Brasil y Estados Unidos, en el centro de Asunción.

“Se viene un partido histórico Paraguay-Francia. Este sábado, la inquebrantable garra de la Albirroja se mide contra la fuerza de Francia en un encuentro que nos va a dejar sin aliento”, indican en la invitación.

Lea más: Paraguay revive una vieja cuenta pendiente ante Francia en los octavos del Mundial 2026

Paraguay vs Francia en la Alianza Francesa

Agregan que como puente entre ambas culturas, la casa de la Alianza Francesa es el lugar donde estas dos pasiones se encuentran.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Queremos que vengas a vivir esta fiesta mundialista con nosotros”, insisten en la invitación.

Recuerdan que la cita es este sábado 4 de julio a las 18:00 con entrada gratuita.