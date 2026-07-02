Designan a intendente interino en Pedro Juan Caballero

En sesión extraordinaria, los miembros de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero designaron este jueves a Ever Salinas (PLRA) como intendente de la capital departamental. Salinas será el encargado de completar el periodo de gobierno comunal 2021-2026.

La decisión del pleno del cuerpo colegiado se dio luego del tratamiento y aceptación de la renuncia de Ronald Acevedo (PLRA), quien buscará su reelección en las elecciones municipales de octubre próximo.

Cuarto jefe comunal del actual periodo

Tras la designación de Ever Salinas (PLRA) como jefe comunal, el político se convierte en el cuarto intendente del periodo iniciado en 2021 por el extinto José Carlos Acevedo (PLRA), asesinado por sicarios en mayo de 2022.

Desde mayo hasta noviembre de aquel año, estuvo en el cargo Carolina Yunnis de Acevedo (PLRA), actual concejal y esposa de Ronald Acevedo (PLRA). Se realizaron elecciones municipales extraordinarias y ganó el actual renunciante.

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El ganador de aquellos comicios municipales extraordinarios fue Ronald Acevedo, quien hasta ese tiempo se desempeñaba como gobernador de Amambay, cargo al que tuvo que renunciar para postularse y asumir la titularidad de la comuna hasta la fecha.