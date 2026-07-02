Operación Marangatú: presuntos narcos van a juicio por megacarga de 57 toneladas de marihuana

La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, elevó a juicio oral y público la causa caratulada como “Carlos Daniel Cocco Rodríguez y otros s/ supuesto hecho punible de de trasgresión a las normas de la Ley N° 1340/88 y sus modificaciones”, relacionada a la incautación de la megacarga de 57.850 kilos de marihuana, con la operación Maragantú.

Se trata de Carlos Daniel Cocco Rodríguez (24), Rubén Carlos Morel Ortíz (25), Carlos Alejandro Candia Alcaráz (31) y Ariel Ramón Ibáñez Eydans (23), quienes fueron acusados por los hechos punibles de tenencia de sustancias estupefacientes (art. 27) y tráfico internacional de drogas (art. 26) por la Ley N° 1.340/88 y su modificatoria Ley N° 1.881/2002, según el Auto Interlocutorio (AI) N° 132.

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Los citados fueron acusados ya en junio de 2025 por el fiscal de la Unidad Penal n.° 1 de Saltos del Guairá, Abelino Bareiro Aguirre. Por otra parte, la audiencia preliminar se pudo llevar a cabo, por medios telemáticos, los días 19 de junio y 1 de julio.

Por otra parte Montanía también resolvió mantener la medida de prisión preventiva para los cuatro encausados, que había dictado el 24 de diciembre de 2024, la jueza penal de garantías N° 2 de la ciudad de Katueté, perteneciente a la Circunscripción Judicial de Canindeyú, Ilda Acosta.

Acusados custodiaban megacarga de marihuana

De acuerdo con la acusación fiscal, el 23 de diciembre de 2024, en un inmueble ubicado en la colonia Marangatu, distrito de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú, se encontraban Ariel Ibáñez, Carlos Coco, Rubén Morel y Carlos Candia, junto con otras personas custodiando un cargamento importante de marihuana, que estaba disperso en el suelo y en partes ya cargados en vehículos para su transporte a hasta la orilla del rio Paraná, frontera con Brasil.

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Los datos de la acusación fiscal, ratificada en audiencia preliminar por el agente Abelino Bareiro, refieren que en poder de Ariel Ibáñez se encontró un fusil COLT, 5.56, con su cargador y 11 cartuchos, además de una camioneta Toyota Hilux blanca, con placa WBJR 335, denunciada como hurtada en Brasil.

Sobre Carlos Coco, se resalta que intentó fugarse bordo en una camioneta Toyota Hilux negra, con matrícula AAIF 736, también tiene denuncia de hurto en Brasil. Tras evitar su fuga, se constató que dentro del vehículo había una escopeta SASA, calibre 12 y un chaleco balístico marrón. Al mismo lo acompañaba Rubén Morel, quien al intentar huir también fue reducido por militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

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El otro co-acusado, Carlos Candia, había bajado de una camioneta Toyota Hilux plateada, con matrícula WBYK 182, dentro de la cual se encontró una pistola Glock, calibre 9 mm, con 9 proyectiles en su interior.

En el campamento intervenido, donde estaban los citados, también se halló una camioneta Toyota Fortuner blanca, con chapa WHDL 894, una Toyota Hilux blanca, con placa AAJJ 203, una Chevrolet S10 negra, con chapa AADI 387, otra Chevrolet S10 oscura, sin chapa, y un coche Renault negro, con patente brasilero PPM 7831. Todos estos, ya estaban carados con marihuana para llevarlas hasta el Brasil.

Militares dieron duro golpe al narcotráfico

La operación Marangatu se ejecutó el 23 de diciembre pasado, cuando militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que es el brazo operativo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), capturaron, tras un enfrentamiento a tiros, a cuatro supuestos narcotraficantes e incautaron una carga récord de marihuana prensada, que supuestamente pesó 57.850 kilos.

La base narco desmantelada funcionaba en una casa situada en las coordenadas 24° 36′ 32″ S, 54° 25′ 50″W, en la colonia Marangatu, distrito de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú.

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La impresionante cantidad de marihuana estaba almacenada a solo cinco kilómetros de uno de los brazos del río Paraná, desde donde la mercancía era llevada en lanchas hacia la ciudad de Pato Bragado, estado de Paraná, Brasil.

Uno de los cuatro detenidos y hoy enjuiciables, Ariel Ibáñez, que salió herido y fue hospitalizado, es hijo de Eliodoro Ramón Ibáñez Zaracho, de 46 años, alias Ibañez’i, quien fue asesinado en un atentado con fusil el 8 de abril de 2024 en Curuguaty.

Eliodoro era considerado el segundo al mando en la estructura del criminal más buscado del Paraguay, Felipe Santiago Acosta Riveros, de 41 años, alias Macho, quien según el Gobierno es también el dueño de las 57 toneladas de macoña confiscadas en la operación Marangatu.