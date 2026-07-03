El orgullo de la madre de José Canale tras la histórica victoria ante Alemania

La histórica clasificación de la Selección Paraguaya tras vencer a Alemania no solo se festejó en las calles, sino que tuvo un epicentro de nerviosismo y fe en la ciudad de Itá.

Allí, Doña Felicia Domínguez, madre del defensor José Canale, vivió una jornada inolvidable marcada por la tensión de los penales y la alegría desbordante de todo un pueblo.

El momento decisivo fue, según confiesa Doña Felicia, una prueba de fuego. “Estábamos seis personas viendo los penales. Tuve mucho miedo, pero cuando enfocaron su cara, lo vi tan tranquilo que estuve segura de que iba a meter su penal”, relató emocionada.

La cábala fue fundamental para la familia: “Me iba a levantar, pero mis hijos me obligaron a sentarme de nuevo. Esa era la cábala”, compartió entre risas. Tras el triunfo, la casa se convirtió en una fiesta cuando los vecinos llegaron en caravana para celebrar el éxito del ídolo local.

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José Canale, quien nació en el Hospital Nacional de Itauguá y tiene sus raíces profundas en Itá, mantiene una relación muy estrecha con su madre.

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Felicia recuerda con nostalgia la última vez que se vieron antes del viaje a Boston tras pasar la fase de grupos: “Esa mañana le di la bendición y le dije que todo iba a salir muy bien”.

El defensor, que actualmente brilla en el club Lanús de Argentina, no solo destaca por su nivel en la cancha junto a su socio en la selección, Juan Cáceres, sino también por su sencillez. Cuando regresa a casa, sus gustos son simples: “Cada vez que viene de visita pide marinera o pastas”, cuenta su madre.

Futuro prometedor: ¿Salto al fútbol internacional?

El gran nivel exhibido por el defensor paraguayo no ha pasado desapercibido. Doña Felicia reveló un detalle que ilusiona a todo el entorno del jugador: su representante le ha sugerido que esté “preparada para viajar más lejos que Estados Unidos”, dejando entrever que una importante transferencia internacional podría concretarse tras la cita mundialista.

Por ahora, la madre del futbolista prefiere mantener la calma y la fe. “Siempre le pido a Dios y le doy mi bendición para que todo le vaya bien a él y a todos sus compañeros”, asegura.

El mensaje de José a su madre tras la victoria fue claro: “Disfruten por mí”. Y mientras el pueblo paraguayo sigue vibrando, la familia Canale espera con ansias el próximo desafío, convencida de que, tras haber superado a un rival de la talla de Alemania, para esta selección todo es posible.