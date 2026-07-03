Habilitación vehicular: prórroga hasta el 31 de julio en Pedro Juan Caballero

Tras el vencimiento el pasado 30 de junio, la Municipalidad de Pedro Juan Caballero decidió establecer una prórroga para el pago en concepto de habilitación vehicular; con dicha resolución, los dueños de vehículos podrán hacer el pago sin multa hasta el 31 de julio.

El licenciado Luis Martínez, jefe del Departamento de Tránsito de la comuna, indicó que la decisión de la Intendencia de extender el plazo para los contribuyentes, es con el objetivo de flexibilizar para que el contribuyente esté al día y en regla.

Aumentó afluencia de contribuyentes

El jefe de tránsito Luis Martínez señaló que la cantidad de contribuyentes de patentes de rodados, aumentó durante el mes de junio y en los primeros días de julio. “Se tuvo unas 100 personas por día durante todo el mes de junio y 200 en los primeros días de julio”, expresó.

Alto índice de morosidad

Si bien no detalló las cifras exactas, Martínez manifestó que hay un alto índice de morosidad de los contribuyentes cuando se trata de vehículos. “De cada diez conductores que intervenimos en las calles, unos 5 no cuentan con la habilitación vehicular al día o no tienen licencia de conducir”, dijo.

El alto funcionario municipal instó a los propietarios de rodados a acercarse a la comuna con el fin de ponerse al día con su tributo que con la prórroga resuelta va hasta el 31 de julio sin multa. Aclaró que el alcance de dicha resolución no implica que no vayan a tener problemas sobre ruta ya que “la Patrulla Caminera tiene otro criterio”.

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Se estima que unos 120.000 vehículos como automóviles, SUVs y camionetas circulan en Pedro Juan Caballero y misma cantidad de motocicletas, pese a que no hay una base de datos exactos. De esa cantidad, menos de 40.000 están habilitados legalmente para circular.