Reclaman corte de agua porque no les permiten pagar por el servicio

Cuatro familias del barrio Lapachal II de la ciudad de Luque manifestaron que fueron afectadas por el corte del servicio de agua potable debido a que la administración de la Junta de Saneamiento del barrio no les acepta el pago del servicio de agua.

Los afectados, entre ellos niños y personas de la tercera edad, deben recurrir al auxilio de los vecinos para poder asearse. Además, deben recurrir al acarreo de agua en baldes para poder preparar los alimentos diarios e incluso para la limpieza de ropas y otros elementos del hogar.

María Elsa Servín, una de las afectadas, dijo que nunca había visto algo así, donde no se acepte el pago de un servicio. “Nunca vi esto en mi vida, porque si vos tenés que pagar algo hasta incluso te requieren, y a nosotros no nos deja ni siquiera pagar. Pagamos y nos devuelve el dinero”, explicó.

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Servín, al igual que su vecina Carmen Rojas, mencionaron que el presidente de la Junta de Saneamiento, Diosnel Alonso, les advirtió que, en caso de que recurrieran a cualquier ente, este recurriría a sus contactos para impedir que prosiga cualquier tipo de trámite.

“El señor se enaltece porque es funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y dice que tiene contactos en todas partes”, refirieron ambas.

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Por otra parte, Alonso refirió que las familias tienen una cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para realizar los depósitos de lo que deben pagar.

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“Estas son familias cuyos casos están judicializados; nosotros, desde la Junta de Saneamiento, cuando tomamos la posta, notamos que había familias que tenían deudas por falta de pago del servicio; entonces nos habíamos acercado a pedir el pago, les notificamos en su momento, pero como no obtuvimos respuesta, decidimos judicializar el caso. Hay una cuenta en la que deben hacer los depósitos; es una orden judicial que nosotros debemos acatar”, refirió Disnel Alonso.