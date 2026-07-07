Sector productivo preocupado por las primeras heladas

La primera helada del año se registró este martes en el sur del departamento de Ñeembucú. La temperatura descendió hasta los 2°C, dejando las primeras escarchas y generando preocupación entre los productores por el impacto que podrían tener las bajas temperaturas sobre la actividad agropecuaria.

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Según el meteorólogo del Aeropuerto Carlos Miguel Jiménez de Pilar, Jorge Acosta, se trata de la primera helada del año y no se descarta que el fenómeno vuelva a repetirse en los próximos días, ya que el pronóstico anuncia el ingreso de una nueva masa de aire frío con temperaturas muy bajas.

Acosta explicó que la temperatura tuvo un comportamiento particular durante la mañana. “A las 6:00 registrábamos 3 grados, pero a las 7:20 descendió hasta los 2 grados”, señaló.

La llegada de las heladas y el pronóstico de más jornadas frías ya generan inquietud en el sector productivo de Ñeembucú, que además enfrenta las consecuencias de las inundaciones.

Mario Villamayor, productor ganadero de Laureles, manifestó que, si las autoridades no adoptan medidas urgentes, la combinación de inundaciones y bajas temperaturas provocará grandes pérdidas económicas.

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“No tenemos apoyo de las autoridades. El agua sigue avanzando, no hay piquetes y con este frío la situación empeora. Nuestros ganados van a morir y, si seguimos así, nosotros también vamos a desaparecer”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Ñeembucú, Javier Rolón, sostuvo que la situación golpea con fuerza al sector.

Indicó que disminuyó la producción de leche, aumentó el precio del queso y que la falta de pasturas obliga a los animales a alimentarse de las hojas que encuentran en el monte.

“Sabíamos que esto iba a pasar, pero es un golpe muy duro para nosotros los pequeños productores”, lamentó.

En el distrito de Alberdi también hubo heladas en el amanecer de este martes 7 de julio.