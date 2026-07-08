Conflicto en Zanja Pytã: dictamen sería emitido el sábado y el Tribunal se expediría la semana próxima

El fiscal electoral de Amambay Ángel Noguera recibió el caso judicial originado luego de la renuncia de Pablino Arévalos (ANR) al cargo de intendente para buscar el rekutU en las próximas elecciones municipales. Teniendo en cuenta los plazos legales previstos, la Fiscalía Electoral deberá emitir un dictamen a más tardar el sábado próximo.

Posteriormente, el Tribunal Electoral tendrá tres días corridos para expedirse, por lo que se deduce que el martes próximo dictará resolución.

El expediente en cuestión es un pedido de nulidad planteado por la concejal Perla Franco (ANR) respecto a una resolución de la Junta Municipal por la cual se designa a Antero Ruiz (PLRA) como intendente para completar el mandato iniciado por Pablino Arévalos.

Ruiz es el único electo mediante conductos legales, afirman

El abogado Félix Vargas, representante convencional de Antero Ruiz (PLRA) en el proceso, aseguró que el único intendente electo mediante los conductos legales es su representado. Recordó que, para el efecto, la Junta Municipal se reunió en sesión y por mayoría lo designó.

Vargas aseguró que ni siquiera era necesario que el Tribunal Electoral diera curso al caso, pero aclaró que no se opone a dicha situación. Dijo estar confiado en que dicho colegiado se expedirá en sentido favorable a Ruiz, es decir, que rechazará la nulidad planteada por Franco..

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