Heladas no afectaron la producción de lechuga gracias al manejo adecuado de los cultivos

Esta semana se registraron amaneceres con temperaturas muy bajas, que ocasionaron la formación de escarchas o heladas en la zona de San Juan Bautista, Misiones.

En ese sentido, dialogamos con uno de los productores hortícolas de la zona, Hugo Del Puerto, quien se dedica hace años al cultivo de toda variedad de hortalizas y, entre ellas, el rubro más fuerte es la plantación de lechugas.

El mismo señaló que el cuidado depende mucho de las técnicas utilizadas en los cultivos, como también de algunos productos que se aplican a los cultivos para darles la fuerza necesaria y evitar que sean afectados por las heladas, a pesar de que amanezcan con escarchas en las lechugas, pero en menor proporción.

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“Todo depende del manejo y las técnicas que un productor implementa en sus cultivos. En mi caso también le pongo algunos productos como Revigor y Nutrigel, que hacen que la planta tenga esa fuerza necesaria para combatir el frío extremo de las heladas”, indicó.

Del Puerto explicó que estos dos productos ayudan a fortalecer las plantas de lechuga ante condiciones de bajas temperaturas, mejorando su resistencia al estrés provocado por las heladas.

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Su aplicación permite favorecer el desarrollo del cultivo, mantener la vitalidad de las hojas y reducir los daños ocasionados por la escarcha, siempre dependiendo de la dosis recomendada y del manejo adecuado del productor.

Por otra parte, indicó lo que complica bastante a los productores es la falta de reparación adecuada de los caminos vecinales. “Se realizan los trabajos de reparación, pero no de manera adecuada”, indicó.

El mismo es oriundo de la comunidad de Chakoˋi, una de las compañías de San Juan Bautista, Misiones. Se encuentra distante a unos 20 km del casco urbano, pero unos 10 km del camino están en condiciones deplorables.

Dicho camino es muy angosto en todo su tramo, lo cual dificulta bastante el tránsito vehicular. Los vecinos de esta comunidad solicitaron en reiteradas ocasiones que se pueda ensanchar la vía, pero jamás se les hizo caso, mencionaron. Lo único que se hizo fue un trabajo de reparación, pero “vai vai”.