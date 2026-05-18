San Juan Bautista: Pobladores de Chako’i piden mejoras viales ante difícil acceso

Los vecinos de Chako’i, una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones, continúan reclamando con insistencia el acondicionamiento de su camino, vital para la conexión con el casco urbano de la ciudad.

Señalaron que hace años solicitan a las autoridades municipales departamentales la intervención de la vía debido a que se dificulta el tránsito por el lugar.

Asimismo, indicaron la necesidad de un ensanchamiento del camino, ya que su estrechez actual impide el cruce de dos vehículos.

Además, se requiere una adecuada canalización en los costados, pues en días de lluvias el agua discurre por el centro de la ruta, provocando su corte.

Se trata de un tramo de 4 kilómetros que da acceso a un sector de esta comunidad, y que se halla sumamente deteriorado.

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Al ser una zona de producción agropecuaria, el mal estado de la vía entorpece el traslado y la comercialización de los productos de las 25 familias que allí residen.

Desde la Municipalidad, informaron que, desde la semana pasada, las maquinarias viales se encuentra realizando labores de reparación en diversas compañías y que, en la zona de Chako’i, los trabajos se ejecutarán esta semana.