Nacionales
18 de mayo de 2026 a la - 11:21

San Juan Bautista: Pobladores de Chako’i piden mejoras viales ante difícil acceso

Camino de tierra marrón deteriorado en un entorno rural, rodeado de vegetación y con cielo nublado.
Pobladores de Chako’i reclaman la reparación y el ensanchamiento del camino vecinal por el avanzado deterioro que dificulta el tránsito.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Pobladores de la compañía Chako’i continúan reclamando la reparación del camino que los conecta con el casco urbano de la capital de Misiones. Señalan que hace años solicitan mejoras a las autoridades municipales y departamentales sin obtener respuestas. La comunidad es una importante zona de producción agropecuaria y el mal estado del camino dificulta el traslado y la comercialización de sus productos.

Por Jesús Riveros

Los vecinos de Chako’i, una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones, continúan reclamando con insistencia el acondicionamiento de su camino, vital para la conexión con el casco urbano de la ciudad.

Señalaron que hace años solicitan a las autoridades municipales departamentales la intervención de la vía debido a que se dificulta el tránsito por el lugar.

Asimismo, indicaron la necesidad de un ensanchamiento del camino, ya que su estrechez actual impide el cruce de dos vehículos.

Además, se requiere una adecuada canalización en los costados, pues en días de lluvias el agua discurre por el centro de la ruta, provocando su corte.

Se trata de un tramo de 4 kilómetros que da acceso a un sector de esta comunidad, y que se halla sumamente deteriorado.

Camino de tierra en la comunidad de Chako’i, rodeado de vegetación y con cielo nublado.
En estas condiciones se encuentra el caminó vecinal de la comunidad de Chako’i.

Al ser una zona de producción agropecuaria, el mal estado de la vía entorpece el traslado y la comercialización de los productos de las 25 familias que allí residen.

Desde la Municipalidad, informaron que, desde la semana pasada, las maquinarias viales se encuentra realizando labores de reparación en diversas compañías y que, en la zona de Chako’i, los trabajos se ejecutarán esta semana.