Depresión, ansiedad y abuso: las preocupantes cifras que registra el Acosta Ñu

La salud mental de niños y adolescentes se convirtió en una de las principales preocupaciones del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, según resaltó el director Héctor Castro esta mañana. Reveló que este año ese servicio ya acumuló 5.600 consultas y 711 internaciones.

Según explicó, los episodios depresivos encabezan los diagnósticos en el área de salud mental, con alrededor de 1.500 consultas, seguidos por los trastornos de ansiedad, con 530 casos, además de trastornos mixtos. Los adolescentes de 15 y 16 años son quienes presentan la mayor cantidad de cuadros depresivos.

“Es un problema que tenemos que atender, la salud mental. Todo lo que ocurre en la sociedad se traduce en los niños”, afirmó Castro. Añadió que si hoy existen tantos cuadros de depresión y ansiedad en menores, “es porque algo está ocurriendo en nuestra sociedad”.

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Una denuncia diaria de abuso sexual

El médico también expresó preocupación por otra cifra que calificó como alarmante.

“Nosotros tenemos al menos una denuncia por día de abuso sexual en el Hospital Pediátrico. Entonces, eso es importante reconocer, nosotros los adultos, ¿qué estamos haciendo como sociedad?, manifestó.

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El doctor resaltó la importancia de acudir a los servicios médicos y acompañar a los chicos ante cualquier duda.

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Unas mil consultas diarias

En cuanto a las cinsultas en general, Castro informó que el Acosta Ñu atiende un promedio de 1.000 consultas por día, incluyendo urgencias y consultorios. En las últimas seis semanas, el 55% de las consultas correspondió a enfermedades respiratorias, propias de la temporada invernal.

Así también, como centro de referencia nacional, el hospital también reportó en lo que va del año:

300 consultas en genética. El Acosta Ñu es el único consultorio de esta especialidad en el país.

12.000 consultas en neurología.

750 atenciones en neurodesarrollo.

5.000 consultas en fonoaudiología.

15.000 sesiones de fisioterapia.

Más de 2.000 consultas en psicología.

Siete trasplantes de médula ósea.

Dos trasplantes cardíacos.

13 niños en seguimiento tras un trasplante hepático realizado en el exterior y 12 pacientes en lista de espera.

1.000 cirugías realizadas este año, en diversas especialidades.

El director recordó que el Hospital Acosta Ñu cuenta con 1.600 funcionarios, quienes sostienen la atención de alta complejidad para pacientes pediátricos de todo el país.