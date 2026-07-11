Fuerzas Armadas abren sus puertas y fortalecen la integración con la sociedad sanjuanina

La Segunda División de Caballería abrió sus puertas a la ciudadanía con una jornada de integración que reunió a familias, autoridades y vecinos en el marco del Mes del Ejército Paraguayo.

La actividad incluyó el tradicional San Juan Ará Pahá y una competencia hípica, desarrolladas en un ambiente de confraternidad y camaradería, con el propósito de fortalecer el acercamiento entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil.

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El comandante de la Segunda División de Caballería, general de brigada Osmar Ortiz, señaló que la iniciativa forma parte de las actividades organizadas con motivo del Día del Ejército Paraguayo, que se recuerda el 24 de julio, y destacó que el objetivo principal es acercar la institución militar a la ciudadanía.

“Nos debemos a la sociedad y estamos a su servicio. Lo que buscamos con esta actividad es fortalecer la integración entre la ciudadanía y el personal de las Fuerzas Armadas”, expresó.

Ortiz explicó que, además de la competencia hípica, los asistentes disfrutaron de juegos para niños, comidas típicas y diversas propuestas recreativas para toda la familia.

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Agregó que, si bien el acompañamiento al San Juan Ará Pahá se realizó por primera vez, la competencia hípica ya constituye una tradición anual de la unidad militar.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, general del Ejército (R) Óscar González, destacó que este tipo de encuentros demuestra la apertura de las Fuerzas Armadas hacia la sociedad y fortalece el vínculo con la comunidad.

“La defensa es una tarea de todos, no solamente una responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Debemos conocernos y trabajar juntos. Actividades como esta, que forman parte de nuestro folclore y de nuestras tradiciones, contribuyen a fortalecer a la nación”, afirmó.

El ministro recordó además que San Juan Bautista mantiene una estrecha relación histórica con la institución militar, primero como asiento de la Tercera División de Infantería y actualmente de la Segunda División de Caballería.

“Con esta actividad demostramos que no solo mantenemos esa tradición, sino que la estamos fortaleciendo”, sostuvo.

Por su parte, Fulvio Llano, resaltó la importancia de mantener el trabajo conjunto entre la comunidad y las Fuerzas Armadas.“Siempre hubo una buena relación entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. Este tipo de eventos fortalece esa integración y demuestra que podemos seguir trabajando unidos por el bien de la comunidad”, manifestó.

Llano recordó además que la ciudadanía ya había expresado anteriormente su respaldo a la permanencia de la unidad militar en San Juan Bautista, al considerar que forma parte del patrimonio de la ciudad.

La jornada congregó a numerosas familias sanjuaninas, que participaron de las actividades recreativas y tradicionales organizadas dentro del cuartel, reafirmando el vínculo histórico entre la comunidad y la Segunda División de Caballería.