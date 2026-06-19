Yabebyry: inauguran mausoleo en homenaje a la heroína Pastora Céspedes y su hijo Francisco

La construcción del mausoleo en homenaje a los héroes de la Guerra del Chaco (1932-1935), la enfermera Pastora Céspedes y el cabo 2° Francisco Arsenio Céspedes, se realizó en la plaza principal de la ciudad de Yabebyry. Fue llevada a cabo por las Fuerzas Armadas tras la gestión del Colectivo Cultural y Turístico de Misiones y la Municipalidad de Yabebyry.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Defensa, Óscar González; representantes del gobierno departamental, autoridades municipales, integrantes de las Fuerzas Armadas, la escritora y abogada Elsa Jara viuda de Amarilla; el abogado Fulvio Llano, integrante del Colectivo Cultural y Turístico de Misiones; familiares de Pastora Céspedes y pobladores de la comunidad.

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Durante el acto, Llano recordó las gestiones realizadas para concretar el proyecto y señaló que durante mucho tiempo golpearon numerosas puertas sin obtener respuestas. Indicó que finalmente integrantes de las Fuerzas Armadas respaldaron la iniciativa, permitiendo que el mausoleo se convierta hoy en una realidad y en un espacio de homenaje permanente a Pastora Céspedes y a su hijo Francisco.

Asimismo, destacó la figura de Pastora como ejemplo de amor y entrega maternal, y la comparó con Santa María, madre de Dios. También subrayó que el monumento constituye una obra de alcance nacional y no solamente un patrimonio de Yabebyry o Misiones.

En ese contexto, recordó que el Papa Francisco resaltó en reiteradas ocasiones el valor y el heroísmo de la mujer paraguaya. “Nosotros estamos honrando esa figura de la madre con su hijo Francisco Arsenio”, expresó.

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Amor de madre

El ministro de Defensa, Óscar González, señaló que la construcción fue posible gracias al esfuerzo conjunto de numerosas personas e instituciones, incluyendo a las Fuerzas Armadas de la Nación. Agregó que los trabajos fueron ejecutados con autorización del presidente de la República, Santiago Peña, y con la participación de militares encabezados por el general Gustavo Arza, del Comando Logístico de Misiones.

El secretario de Estado también resaltó la historia de vida de Pastora Céspedes al mencionar que acompañó a su hijo al frente de operaciones durante la Guerra del Chaco.

“Creo que Pastora encarna ese amor de madre que todos sentimos, ya que todos tenemos o tuvimos madre”, manifestó.

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Igualmente, expresó su satisfacción por la habilitación del mausoleo, al considerar que permitirá a las nuevas generaciones conocer no solo la historia de Pastora Céspedes y de su hijo, sino también episodios relevantes de la historia nacional. En ese sentido, evocó las expresiones del Papa Francisco sobre el papel de la mujer paraguaya durante la Guerra contra la Triple Alianza y su contribución a la reconstrucción del país tras el conflicto.

Juntos en el campo de batalla

Pastora Concepción Céspedes fue enfermera durante la Guerra del Chaco y es considerada una heroína nacional. Acompañó a su hijo, el cabo 2° Francisco Arsenio Céspedes, quien falleció en marzo de 1933 durante la batalla de Campo Jordán.

Tras la muerte de su hijo, Pastora se encargó de darle sepultura en Fortín Muñoz y levantó una choza junto a la tumba, donde permaneció hasta el final de sus días.

El 10 de enero de 1959 fue hallada muerta abrazada a la cruz que recordaba a Francisco, hecho que fortaleció su legado como símbolo de amor materno y sacrificio.

Los restos de Pastora Concepción Céspedes y de su hijo Arsenio descansaron durante años en el Fortín General Díaz, del distrito de Tte. Esteban Martínez, departamento de Presidente Hayes, Chaco paraguayo. Finalmente, fueron trasladados a Yabebyry, su pueblo natal, el 17 de agosto de 2021, acompañados por familiares y autoridades.

El retorno de los restos, en urnas, fue posible gracias al esfuerzo de la escritora y abogada Elsa Jara viuda de Amarilla y del Colectivo Cultural y Turístico de Misiones, encabezado por el abogado Fulvio Llano.

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