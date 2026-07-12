25 de Diciembre: entidad deportiva reclama cumplimiento de compromiso a la Municipalidad

El campeonato de la Liga de 25 de Diciembre culminó el 31 de agosto de 2025, ocasión en la que el entonces ejecutivo municipal, Pedro Santacruz (ANR-HC), realizó la entrega simbólica de un cheque por el monto de G. 40.000.000 a nombre del club, explicaron directivos de la entidad. En la ocasión anunció que el dinero ya estaba a disposición de la entidad deportiva, indicaron.

Santacruz recientemente presentó su renuncia como intendente para postularse nuevamente al cargo, tras ganar las elecciones internas del 7 de junio pasado. En su reemplazo fue designada la concejal Emilce Álvarez para completar el periodo restante.

Cuando solicitaron el documento original con la intención de efectivizar el cheque en la Municipalidad, surgieron inconvenientes que rápidamente fueron solucionados por parte del club. Sin embargo, a pesar de presentar todos los papeles exigidos por la comuna, no pueden retirar el premio que había comprometido el Ejecutivo municipal, señalaron.

Lea más: Liga Deportiva de 25 de Diciembre

Explicaron que, ante la falta de respuestas, representantes del club se reunieron con la actual intendenta, Emilce Álvarez, quien asumió la administración luego de la renuncia de Pedro Santacruz.

Intendenta no encontró expediente

De acuerdo con lo manifestado por Walter Zenteno, miembro de la Comisión Directiva del club, durante la reunión mantenida hace una semana con la intendenta Emilce Álvarez, esta les informó que, al asumir la administración municipal, no encontró ningún expediente ni documentación relacionada con el compromiso de aporte de G. 40.000.000 destinado al club 4 de Octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, Zenteno señaló que la jefa comunal les confirmó que el municipio no recibió ningún antecedente administrativo que permitiera dar continuidad a dicho compromiso. También les indicó que la administración actual debe afrontar numerosas obligaciones y deudas heredadas de la gestión anterior.

Entidad pide respeto

El dirigente aseveró que el Club 4 de Octubre tiene como único objetivo defender los intereses de la institución y de toda su afición. En ese sentido, solicitó que se respete el compromiso asumido con el campeón de la Liga Deportiva de 25 de Diciembre.

Hizo un llamado a que la información difundida a la ciudadanía sea veraz y basada en hechos comprobables, a fin de evitar afectar el buen nombre de una institución tan sensible. Afirmó que el club ha cumplido con todas las exigencias legales y administrativas correspondientes, por lo que merece que la entidad reciba el respeto de las autoridades.

Faltaban documentos

El exintendente y candidato a la reelección, Pedro Santacruz, indicó que el retraso en la entrega del premio obedece especialmente a la falta de algunos documentos con los que no contaba el Club 4 de Octubre. Como ya no es intendente, el tema queda a cargo de la actual jefa comunal, quien deberá dar una respuesta favorable al reclamo, explicó.