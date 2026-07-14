Video: la canción que lanzó Celeste Amarilla tras su cruce con Mbappé

“Abran paso, abran paso, que llegó Celeste, la queen. Salgan del camino que llegó la puta ama, salgan del camino que llegó la que manda“, es parte de lo que dice una canción publicada por la senadora Celeste Amarilla en su cuenta de Instagram.

Desde la semana pasada, la legisladora opositora es protagonista de una polémica mundial tras sus comentarios racistas hacia el futbolista Kylian Mbappé.

Si bien en su “canción” no menciona tal episodio, sostiene que ella es “una reina de los 80″ con un “coeficiente de 190″ al igual que “atrevida, valiente, directa”.

“En el Congreso canta las 40, una Barbie de 60 que a todos deja con la boca abierta; poderosa, hermosa, intensa. A nadie tiene que rendirle cuentas”, agrega.

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“Del Congreso la más perra”

Entre la letra Amarilla también se califica como “la señora, la fucking reina” y que su “imperio” es el Congreso y del Congreso “la más perra”.

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“La verdadera maestra. Hago lo que quiero, lo que me da la gana, hago lo que quiero, nadie me reclama, hago lo que quiero, yo soy la que manda, hago lo que quiero. Yo soy la puta ama. Salgan del camino que llegó la puta ama. Salgan del camino que llegó la que manda", termina.

Por la polémica, la senadora había denunciado que su cuenta de Instagram fue hackeada, hasta que la pudo recuperar para ahora compartir el mencionado contenido.

Como otras publicaciones suyas, hay varios comentarios de rechazo y banderas francesas. Inclusive el semanario francés Charlie Hebdo la publicó en dos ocasiones como parte de su “dibujo del día”.

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