Banda Show 25, de gira por Europa

La Banda Show 25 es una de las agrupaciones más solicitadas en los acontecimientos que se realizan a nivel nacional, ya sea en fiestas bailables, eventos de jinetes y actividades sociales, además de las presentaciones internacionales. Este es el sexto viaje consecutivo que el grupo realiza hacia Europa.

La gira de la banda musical, dirigida por los hermanos Vera, comenzó el 1 de julio y se extenderá hasta el próximo 28 de este mes.

De esta forma, la exitosa agrupación de 25 de Diciembre, departamento de San Pedro, sigue llevando alegría a los escenarios europeos, demostrando que la música paraguaya trasciende fronteras, convirtiéndose en una verdadera embajadora de la cultura nacional.

En ese contexto, el principal referente del grupo, Robert Vera, comentó que la Banda 25 emprendió la importante gira en este 2026, que comprende los países de España, Suiza y Francia, con presentaciones en Palma de Mallorca, Córdoba, Málaga, Barcelona, Madrid, Ciudad Real, Valencia y Sevilla, además de París (Francia).

El músico enfatizó que, con cada presentación, la agrupación reafirma su compromiso de llevar en alto el nombre de Paraguay, compartiendo con el público la riqueza de nuestra música, nuestras tradiciones y la alegría que caracteriza al pueblo paraguayo.

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Trayectoria internacional

Robert Vera resaltó que esta gira representa un nuevo paso en la trayectoria internacional de la Banda 25, fortaleciendo el vínculo con la comunidad paraguaya residente en Europa.

“Desde la ciudad de 25 de Diciembre hacia los escenarios europeos, Banda Show 25 continúa demostrando que la música paraguaya es la representación más significativa de todo el pueblo paraguayo y que, a través de los artistas nacionales, se va extendiendo en los diferentes escenarios internacionales”, expresó Vera.