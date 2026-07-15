Campamento en Piribebuy: lo que dice la Codeni tras la verificación

La encargada de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) de Piribebuy, Yeny Pérez, explicó que la institución acompañó ayer, martes 14 de julio, la intervención realizada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) en un campamento organizado por la Asociación de Padres “Dios, Patria y Familia”, luego de una denuncia recibida a través de Fono Ayuda.

Una serie de imágenes difundidas da cuenta de que los adolescentes, alumnos de un colegio católico asunceno, dormían a la intemperie. También se ven vestigios de consumo de bebidas alcohólicas así como ropa interior diseminada en el pasto.

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Campamento en Piribebuy: constataron condiciones precarias

La funcionaria de la dependencia municipal dijo que durante la verificación se constató que el lugar presentaba condiciones precarias para el alojamiento de los participantes.

Según detalló, en el predio había unos 160 niños, todos varones, además de 15 padres que acompañaban la actividad. Explicó que el campamento no fue suspendido porque la actividad ya concluía ayer.

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Sin embargo, señaló que no se encontraron indicios de violencia ni de maltrato contra los niños y adolescentes que participaban de la actividad

Por otro lado, el Dispositivo de Respuesta Inmediata (DRI) del MINNA, durante la inspección, observó que la infraestructura destinada no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad. Entre las principales falencias se detectó la falta de espacios adecuados para el descanso, colchones insuficientes y en mal estado, además de escasez de frazadas y sábanas para hacer frente a las bajas temperaturas.

Asimismo, el equipo técnico dejó constancia de que no fue posible corroborar en ese momento que todas las autorizaciones parentales correspondieran a la totalidad de los menores presentes, por lo que recomendó a los organizadores adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, seguridad y bienestar.

Intervención de la Defensoría de la Niñez

Posteriormente, la defensora pública de la Niñez y la Adolescencia, Lorena Ledesma, también inspeccionó el lugar y dispuso la permanencia de personal de la Policía Nacional para el resguardo preventivo del predio. Aunque el MINNA sugirió suspender la pernoctada hasta garantizar las condiciones mínimas de protección, dicha recomendación no fue adoptada de forma inmediata.

Pérez agregó que este campamento se realiza tres veces al año y reiteró que la intervención de las instituciones se produjo a raíz de una denuncia recibida a través de Fono Ayuda, con el objetivo de verificar el bienestar de los menores participantes.

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Instan a tener más cuidado

Finalmente, Yeny Pérez instó a los padres a informarse adecuadamente antes de autorizar la participación de sus hijos en este tipo de actividades.

“Pedimos a los padres que traten de tener en cuenta a dónde envían a sus hijos, para evitar cualquier tipo de malentendido y, sobre todo, preservar su cuidado. Es importante conocer las condiciones en las que se organizan estos campamentos y verificar que ofrezcan la seguridad necesaria para los niños y adolescentes”, puntualizó.