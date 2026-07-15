Esta será la calle de Asunción que rendirá tributo a Koki Ruiz

La Muncipalidad de Asunción realizará un acto oficial de habilitación de una calle en homenaje a Roque Ruiz Pérez, inmortalizado popularmente como Koki Ruiz.

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo al costado del viaducto de la avenida Santa Teresa, el punto exacto donde se inicia la arteria que llevará el nombre del artista plástico ignaciano, quien falleció en diciembre de 2024.

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“Es un privilegio, como intendente de la capital, rendir homenaje a un artista tan querido como Koki Ruiz, dando su nombre a una calle de Asunción”, expresó el intendente Luis Bello.

¿Dónde queda la nueva calle “Koki Ruiz”?

La arteria seleccionada para este homenaje es la calle colectora paralela a la avenida Madame Lynch. Comienza en las inmediaciones del viaducto de la avenida Santa Teresa y se extiende de forma paralela a Madame Lynch hasta concluir unas pocas cuadras antes del Superviaducto de Madame Lynch y Aviadores del Chaco.

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La nueva denominación de esta vía urbana quedó establecida de manera oficial a través de una ordenanza aprobada por la Junta Municipal de Asunción y posteriormente promulgada por la Intendencia.

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Un pedido nacido del afecto ignaciano

El proyecto de nombrar esta calle surgió del impulso de los propios compueblanos del artista. El Centro de Ignacianos Residentes en Asunción (CIRA), bajo la presidencia del comunicador Benito Fleitas Guirland, presentó la propuesta formal ante el municipio el 17 de septiembre de 2025.

El acto de este viernes contará con la presencia de los familiares de Koki Ruiz, concejales de la capital, autoridades de la ciudad de San Ignacio Guazú (Misiones) y miembros de la comunidad de residentes ignacianos.

El gigante de Tañarandy y los retablos históricos

La ordenanza municipal argumenta que el homenaje es un acto de justicia histórica para un hombre que dedicó casi cuatro décadas a moldear la identidad artística del país.

Koki Ruiz retrató la belleza de la vida cotidiana paraguaya en lienzos tradicionales expuestos en prestigiosas galerías, y sacó el arte a las calles y lo entregó al pueblo.

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Entre sus hitos más recordados se encuentran:

Tañarandy: La procesión de Semana Santa en San Ignacio Guazú, donde a través del “arte efímero”, el Yvága Rape, los candiles de apepú, los estacioneros y los cuadros vivientes en el galpón de La Barraca, transformó la religiosidad popular en el mayor atractivo turístico y cultural del sur del país.

El retablo de Ñu Guazú: La imponente estructura de maíz, calabazas y cocos que sirvió de altar para la misa del papa Francisco en su histórica visita de 2015, asombrando al mundo entero.

El altar de “Chiquitunga”: El majestuoso retablo hecho con miles de rosarios donados por fieles para la ceremonia de beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado.