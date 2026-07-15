Itá Enramada: baches, agua servida y caños rotos persisten en la calle Migone Battilana

ABC TV recorrió la intersección de la calle Migone Battilana y la avenida Perón, donde constató la presencia de enormes y profundos baches, agua servida y caños rotos.

El tramo tiene un importante flujo vehicular, ya que constituye una de las vías de acceso a un lujoso hotel de la zona, frecuentado incluso por comitivas internacionales.

Según denunciaron vecinos y comerciantes, se realizan intervenciones de manera periódica, pero estas consisten únicamente en reparaciones parciales que no resuelven el problema de fondo.

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Conviven con mal olor e insalubridad

César Cuevas, comerciante del lugar, comentó que el sábado pasado se efectuó un recapado del pavimento, aunque el arreglo volvió a deteriorarse rápidamente debido a las pérdidas de agua.

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“El recapado sirve un ratito y luego por el agua se descompone todo otra vez”, dijo.

Además, lamentó que los vecinos deban convivir con los malos olores y las condiciones de insalubridad que genera el agua servida acumulada en la zona.

Conductores deben extremar cuidados

Los automovilistas que transitan por el lugar se ven obligados a reducir considerablemente la velocidad y maniobrar con cautela para evitar daños en sus vehículos a causa de los profundos baches.

ABC realiza verificaciones constantes en este punto, ante las reiteradas denuncias ciudadanas, y en cada recorrido constata que la situación se mantiene sin cambios significativos, pese a las reparaciones realizadas.