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15 de julio de 2026 a la - 19:26

Monte Alto: preparan fiesta del Divino Niño Jesús

Cada año, miles de personas llegan hasta la comunidad de Monte Alto para honrar con profunda fe y devoción al Divino Niño Jesús.
Cada año, miles de personas llegan hasta la comunidad de Monte Alto para honrar con profunda fe y devoción al Divino Niño Jesús.Faustina Agüero

ATYRÁ. La comunidad de Monte Alto de esta ciudad se prepara para celebrar una de sus actividades religiosas más significativas: la fiesta en honor al Divino Niño Jesús, que se desarrollará los días 19 y 20 de julio en la capilla de la compañía.

Por Faustina Agüero

La celebración en honor del Divino Niño Jesús en la compañía Monte Alto del distrito de Atyrá convoca cada año a miles de familias en su capilla. Los devotos se reúnen para compartir la oración, agradecer por las bendiciones recibidas y renovar su compromiso de mantener viva una tradición que nació del amor y la devoción de los pobladores.

Mirca Esquivel, una de las organizadoras de la fiesta, destacó que detrás de esta fiesta existe mucho esfuerzo y dedicación de parte de los vecinos, quienes trabajan unidos para preparar cada detalle y recibir a los visitantes.

“Es una celebración que hacemos con mucho amor y sacrificio. Para nosotros no es solamente una fiesta religiosa, es un momento en el que las familias se encuentran, comparten y fortalecen su fe en torno al Divino Niño Jesús”, expresó.

La organizadora resaltó que la festividad se convirtió en un espacio donde los niños, jóvenes y adultos participan juntos, transmitiendo de generación en generación el valor de la unión, la solidaridad y la esperanza.

La comunidad de Monte Alto ofrece una emotiva misa en honor al Divino Niño Jesús, donde cientos de familias se reúnen para renovar su fe, agradecer las bendiciones recibidas y mantener viva una tradición que une a generaciones enteras.
La comunidad de Monte Alto ofrece una emotiva misa en honor al Divino Niño Jesús, donde cientos de familias se reúnen para renovar su fe, agradecer las bendiciones recibidas y mantener viva una tradición que une a generaciones enteras.

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Programa central de la festividad

Las actividades comenzarán el domingo 19 de julio a las 11:00, con la celebración de la santa misa, donde los devotos podrán elevar sus oraciones y agradecer por la protección del Divino Niño Jesús.

El lunes 20 de julio será la jornada central de la celebración. A las 11:00 se oficiará nuevamente la eucaristía y posteriormente, al mediodía, la comunidad compartirá el tradicional Karu Guasu, preparado gracias al apoyo y la colaboración de los devotos.

Cada 20 de julio, los feligreses ofrecen el tradicional karu guasu, un encuentro de fraternidad y solidaridad donde comparten alimentos con las familias, fortaleciendo los lazos de la comunidad en torno a la fe y la devoción al Divino Niño Jesús.
Cada 20 de julio, los feligreses ofrecen el tradicional karu guasu, un encuentro de fraternidad y solidaridad donde comparten alimentos con las familias, fortaleciendo los lazos de la comunidad en torno a la fe y la devoción al Divino Niño Jesús.

Celebración de fe

Esquivel invitó a todas las familias de Atyrá y comunidades vecinas a acompañar esta celebración de fe. “Queremos recibir a todos con los brazos abiertos. Cada persona que llega, cada colaboración y cada gesto de apoyo nos ayudan a seguir fortaleciendo esta hermosa tradición”, manifestó.

La comunidad de Monte Alto espera vivir dos jornadas cargadas de emoción, donde la oración, la fraternidad y el encuentro familiar sean protagonistas, bajo el lema: “Vivamos juntos la ternura y la gracia de Jesús en su santa infancia”.

Más que una festividad religiosa, la conmemoración representa para los pobladores un momento para reencontrarse, agradecer y renovar la esperanza, manteniendo encendida una tradición que forma parte de la identidad espiritual de la comunidad.

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