Vacaciones de invierno: Cordillera ofrece historia, naturaleza y gastronomía para disfrutar en familia

En Caacupé, además de visitar la Basílica Menor Nuestra Señora de los Milagros, los turistas pueden recorrer el Museo de la Basílica, un espacio que resguarda parte de la historia de la fe mariana y del principal santuario del país.

El museo está habilitado de lunes a domingo, de 8:00 a 16:00, y el acceso tiene un costo de G. 4.000 por persona.

La ciudad también ofrece una variada propuesta gastronómica, cafeterías, ferias de artesanía y espacios recreativos para disfrutar en familia en una escapada de turismo interno.

Tobatí

En Tobatí, reconocida por su tradición artesanal, los visitantes pueden conocer la Galería de Arte, ubicada en la compañía Virgen del Camino, donde se exhiben diversas obras y artesanías elaboradas por artistas locales. El sitio abre de lunes a domingo, de 9:00 a 19:00.

Además, la ciudad es famosa por las tradicionales máscaras de Timbo, las esculturas en piedra y sus atractivos naturales, ideales para quienes buscan contacto con la naturaleza.

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Piribebuy

La ciudad de Piribebuy, conocida como la “Ciudad Heroica”, invita a recorrer el Museo Histórico Comandante Pedro Pablo Caballero, que permanece habilitado de lunes a domingo, de 8:00 a 16:00.

Los visitantes también pueden conocer el templo Dulce Nombre de Jesús, disfrutar de balnearios y senderos naturales, además de apreciar la elaboración del tradicional poncho para’i, una de las artesanías más representativas del Paraguay.

Eusebio Ayala

Por su parte, Eusebio Ayala es un destino ideal para los amantes de la gastronomía. La ciudad es reconocida a nivel nacional por la elaboración de la tradicional chipa, preparada en hornos de barro siguiendo recetas transmitidas de generación en generación.

Los visitantes pueden recorrer desde el kilometro 65 de la ruta PY02 los diferentes comercios y degustar este producto típico que forma parte de la identidad cultural de Cordillera.

Atyrá

En Atyrá, declarada la ciudad más limpia del Paraguay, los turistas encontrarán una combinación de historia, cultura y compromiso con el cuidado del ambiente. Entre sus principales atractivos sobresalen el histórico templo San Francisco de Asís, el Paseo Peatonal Indio José, donde se exhiben y comercializan artículos de cuero elaborados por artesanos locales, y el busto del exintendente Feliciano Martínez, recordado por impulsar la cultura de limpieza que distingue a la ciudad.

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Diversas actividades

La directora de Turismo de la Gobernación de Cordillera, Graciela Acuña, manifestó que se tienen diversas actividades preparadas para los chicos y resaltó que quienes deseen obtener más información sobre los atractivos, circuitos turísticos, horarios de atención, actividades y opciones disponibles durante las vacaciones de invierno pueden acercarse a la sede de la Gobernación de Cordillera.

Asimismo, indicó que también está disponible la página oficial de Turismo de Cordillera, donde los visitantes encontrarán información actualizada sobre los principales destinos del departamento, recomendaciones para planificar su recorrido y datos de interés para disfrutar de una experiencia segura y organizada.

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