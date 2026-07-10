Nacionales
10 de julio de 2026 a la - 12:43

Vacaciones de invierno: Cordillera ofrece historia, naturaleza y gastronomía para disfrutar en familia

El Museo de Caacupé invita a los visitantes a disfrutar del turismo y conocer la historia y devoción en torno a la Virgen de los Milagros.
El Museo de Caacupé invita a los visitantes a disfrutar del turismo y conocer la historia y devoción en torno a la Virgen de los Milagros.

El departamento de Cordillera se presenta como uno de los destinos más atractivos para disfrutar este fin de semana de vacaciones de invierno, con propuestas que combinan turismo religioso, historia, naturaleza, artesanía y gastronomía.

Por Faustina Agüero

En Caacupé, además de visitar la Basílica Menor Nuestra Señora de los Milagros, los turistas pueden recorrer el Museo de la Basílica, un espacio que resguarda parte de la historia de la fe mariana y del principal santuario del país.

El museo está habilitado de lunes a domingo, de 8:00 a 16:00, y el acceso tiene un costo de G. 4.000 por persona.

La ciudad también ofrece una variada propuesta gastronómica, cafeterías, ferias de artesanía y espacios recreativos para disfrutar en familia en una escapada de turismo interno.

Tobatí

En Tobatí, reconocida por su tradición artesanal, los visitantes pueden conocer la Galería de Arte, ubicada en la compañía Virgen del Camino, donde se exhiben diversas obras y artesanías elaboradas por artistas locales. El sitio abre de lunes a domingo, de 9:00 a 19:00.

Además, la ciudad es famosa por las tradicionales máscaras de Timbo, las esculturas en piedra y sus atractivos naturales, ideales para quienes buscan contacto con la naturaleza.

La artesanía de Tobatí se destaca como la preferida de los visitantes.
La artesanía de Tobatí se destaca como la preferida de los visitantes.

Piribebuy

La ciudad de Piribebuy, conocida como la “Ciudad Heroica”, invita a recorrer el Museo Histórico Comandante Pedro Pablo Caballero, que permanece habilitado de lunes a domingo, de 8:00 a 16:00.

Los visitantes también pueden conocer el templo Dulce Nombre de Jesús, disfrutar de balnearios y senderos naturales, además de apreciar la elaboración del tradicional poncho para’i, una de las artesanías más representativas del Paraguay.

Museo Histórico “Comandante Pedro Pablo Caballero” guarda historias de la Guerra contra la Triple Alianza.
Museo Histórico “Comandante Pedro Pablo Caballero” guarda historias de la Guerra contra la Triple Alianza.

Eusebio Ayala

Por su parte, Eusebio Ayala es un destino ideal para los amantes de la gastronomía. La ciudad es reconocida a nivel nacional por la elaboración de la tradicional chipa, preparada en hornos de barro siguiendo recetas transmitidas de generación en generación.

Los visitantes pueden recorrer desde el kilometro 65 de la ruta PY02 los diferentes comercios y degustar este producto típico que forma parte de la identidad cultural de Cordillera.

Desde tempranas horas, los visitantes comenzaron a llegar este Miércoles Santo a la chipería María Ana.
Los turistas que visitan Eusebio Ayala disfrutan de la tradicional chipa que se ofrece a lo largo de la ruta PY02, especialmente desde el kilómetro 65, donde numerosas chiperías reciben a los viajeros con productos recién horneados.

Atyrá

En Atyrá, declarada la ciudad más limpia del Paraguay, los turistas encontrarán una combinación de historia, cultura y compromiso con el cuidado del ambiente. Entre sus principales atractivos sobresalen el histórico templo San Francisco de Asís, el Paseo Peatonal Indio José, donde se exhiben y comercializan artículos de cuero elaborados por artesanos locales, y el busto del exintendente Feliciano Martínez, recordado por impulsar la cultura de limpieza que distingue a la ciudad.

La artesanía en cuero es característica de Atyrá. En el Paseo Peatonal Indio José se pueden encontrar diversos productos elaborados por artesanos locales.
La artesanía en cuero es característica de Atyrá. En el Paseo Peatonal Indio José se pueden encontrar diversos productos elaborados por artesanos locales.

Lea más: Caacupé y San Bernardino se consolidan como destinos de naturaleza y aventura para el feriado largo

Diversas actividades

La directora de Turismo de la Gobernación de Cordillera, Graciela Acuña, manifestó que se tienen diversas actividades preparadas para los chicos y resaltó que quienes deseen obtener más información sobre los atractivos, circuitos turísticos, horarios de atención, actividades y opciones disponibles durante las vacaciones de invierno pueden acercarse a la sede de la Gobernación de Cordillera.

Asimismo, indicó que también está disponible la página oficial de Turismo de Cordillera, donde los visitantes encontrarán información actualizada sobre los principales destinos del departamento, recomendaciones para planificar su recorrido y datos de interés para disfrutar de una experiencia segura y organizada.

Lea más: “Finde” largo: naturaleza, aventura y relax, las mejores opciones para disfrutar en Cordillera