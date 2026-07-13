Atyrá convoca a descubrir su historia, su iglesia y el orgullo de ser la ciudad más limpia del país

La ciudad de Atyrá invita a los visitantes a hacer turismo y descubrir un destino donde la historia, la fe y la conciencia ambiental forman parte de su identidad. Uno de sus principales atractivos es la histórica iglesia de San Francisco de Asís, un templo que representa uno de los símbolos más importantes de la comunidad y que guarda parte de la memoria religiosa y cultural de la ciudad.

El templo, dedicado a San Francisco de Asís, fue construido como un espacio de encuentro para los pobladores y con el paso de los años se convirtió en un referente de la tradición católica de Atyrá.

Su arquitectura, su valor histórico y el significado espiritual que tiene para los habitantes lo posicionan como una parada obligatoria para quienes buscan conocer las raíces de esta ciudad cordillerana.

La iglesia forma parte del patrimonio que refleja la evolución de Atyrá, una comunidad que conserva sus costumbres y mantiene vivo el vínculo entre sus generaciones. En sus alrededores se percibe la tranquilidad característica del lugar, donde la religiosidad popular se mezcla con la hospitalidad de sus habitantes.

Además de sus espacios naturales, su artesanía y la calidez de su gente, Atyrá mantiene el prestigio de ser reconocida como la ciudad más limpia del país, una distinción que sus pobladores buscan preservar mediante un compromiso constante con el cuidado del ambiente, la organización comunitaria y el sentido de pertenencia.

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Este reconocimiento no solo representa una condición estética de la ciudad, sino también una forma de vida que se transmite entre vecinos, quienes entienden la limpieza y la protección del entorno como parte del legado que desean dejar a las futuras generaciones.

Legado vigente de una ciudad que cuida su identidad

El intendente de Atyrá, Juan Ramón Martínez (ANR), destacó el legado dejado por el exintendente Feliciano Martínez, a quien atribuyó el impulso de una verdadera cultura de limpieza, orden y compromiso ciudadano que con el paso de los años se convirtió en uno de los principales sellos de identidad de la comunidad.

Martínez señaló que aquella visión de construir una ciudad más limpia, organizada y amigable con el ambiente continúa vigente y representa un compromiso que trasciende administraciones. Resaltó que los habitantes de Atyrá asumieron ese valor como parte de su vida cotidiana y que desde la Municipalidad se busca preservar ese ejemplo, fortaleciendo las acciones orientadas al cuidado de los espacios públicos y al embellecimiento de la ciudad.

“El legado de Feliciano Martínez sigue presente porque logró instalar en la ciudadanía el sentido de pertenencia y la importancia de cuidar el lugar donde vivimos”, expresó el jefe comunal, al destacar que la limpieza no solo representa una característica turística, sino también una muestra del compromiso y la responsabilidad de toda la comunidad.

Paseo Peatonal Indio José de Atyrá

El Paseo Peatonal Indio José de Atyrá es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, donde los visitantes pueden recorrer una exposición permanente de artesanías y conocer el talento de los productores locales.

En el lugar se destacan los trabajos elaborados en cuero, con una amplia variedad de productos como termos forrados, guampas, billeteras, cinturones, carteras, calzados y artículos decorativos, todos confeccionados con dedicación por los artesanos atyreños. Este paseo, ubicado sobre la avenida Feliciano Martínez y San Francisco, representa una de las expresiones más importantes de la identidad cultural y productiva de Atyrá.

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De esta manera la capital del cuero mantiene el reconocimiento como la ciudad más limpia como resultado de años de trabajo conjunto entre autoridades y pobladores, quienes buscan conservar una imagen que refleja la esencia de su gente: hospitalaria, trabajadora y orgullosa de sus raíces.

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