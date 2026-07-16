“Gatillo fácil” en Alberdi: madre de Nahuel Cáceres pedirá indemnización al Estado

En medio de una nueva manifestación realizada frente a la sede del Ministerio Público de Alberdi, Lilian Sosa, madre de Federick Nahuel Cáceres Sosa, reiteró su pedido de justicia por la muerte de su hijo y adelantó que promoverá una demanda de indemnización contra el Estado paraguayo.

La movilización fue encabezada por familiares, amigos y jóvenes de la comunidad, quienes desde el fallecimiento del joven se congregan de manera constante para exigir el esclarecimiento del caso y sanciones para los responsables.

Nahuel Cáceres Sosa perdió la vida el pasado domingo durante un procedimiento del Grupo Táctico de la Policía Nacional sobre la ruta PY 19. De acuerdo con la versión oficial, el conductor no habría detenido la marcha en un control policial, lo que derivó en una persecución que culminó en el kilómetro 80.

Según la investigación fiscal, los agentes efectuaron alrededor de 30 disparos con fusiles Galil y pistolas calibre 9 milímetros contra el vehículo. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del joven, causándole la muerte.

Entre lágrimas, Lilian Sosa recordó a su hijo como un joven trabajador, respetuoso y solidario. Señaló que era el principal sostén económico de la familia y que tenía proyectos para mejorar las condiciones de vida de todos.

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“Él era mi sostén, siempre me ayudaba económicamente. Estaba por incorporarse a un club en Asunción, iba a tener un sueldo y me prometió que seguiría ayudándome. Por eso pido una indemnización al Estado paraguayo, porque me arrebataron a quien era mi brazo derecho”, expresó.

La mujer sostuvo que la pérdida es irreparable y aseguró que ninguna madre debería atravesar una situación semejante.

“Es muy injusta la forma en que murió. Era una persona inocente, intachable, buen amigo y solidario. Tengo otros hijos, pero el dolor que siento no tiene explicación. No le deseo a nadie que le quiten un hijo de esta manera”, manifestó.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido por parte de los amigos de Nahuel y de los padres de sus compañeros, quienes continúan acompañándola en las movilizaciones y reclamos públicos.

Visita del Subcomandante

La madre también reveló que recibió en su domicilio la visita del subcomandante de la Policía Nacional, comisario Feliciano Martínez Peña, a quien solicitó que los ocho policías procesados por el caso no sean derivados a la Agrupación Especializada.

“Le pedí que los ocho policías sean enviados a una cárcel común, donde van todas las personas procesadas, y no a la Agrupación Especializada. Me respondió que iba a cumplir con ese pedido y reconoció que hubo negligencia por parte de los policías”, afirmó.

El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público, mientras los ocho agentes imputados enfrentan un proceso penal por el procedimiento que terminó con la muerte del joven. Entretanto, familiares y allegados mantienen las manifestaciones para exigir que el hecho no quede impune y que se determine la responsabilidad de todos los involucrados.