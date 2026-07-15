Gatillo fácil: ocho policías imputados por la muerte de un joven durante persecución en Alberdi

La investigación por la muerte de Federick Nahuel Cáceres Sosa, de 22 años, dio un giro importante con la imputación de ocho agentes de la Policía Nacional por el presunto hecho punible de homicidio doloso.

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La medida fue presentada por el fiscal Diego Benítez, titular de la Unidad Penal N.° 2 de Alberdi, con el acompañamiento del fiscal César Riquelme, de la Unidad Penal N.° 1, quien interviene como coadyuvante en la causa.

Además de la imputación, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías del Segundo Turno la aplicación de la prisión preventiva para los ocho efectivos policiales, al considerar la gravedad del hecho y la necesidad de asegurar el desarrollo de la investigación.

El caso se originó tras el fallecimiento del joven durante una persecución policial registrada el día Domingo de madrugada sobre la ruta PY19, a la altura del kilómetro 80, en el trayecto que conecta las ciudades de Alberdi y Villa Oliva.

De acuerdo con la versión proporcionada por la Policía Nacional, el conductor de un automóvil Toyota Allion no habría detenido la marcha ante una barrera de control policial, situación que desencadenó una persecución.

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Durante el operativo, los agentes realizaron múltiples disparos contra el vehículo. Conforme a los elementos reunidos hasta el momento por la Fiscalía, fueron efectuados 30 disparos, uno de los cuales impactó en la cabeza del conductor, provocándole la muerte.

La investigación fiscal busca determinar con precisión cómo se desarrolló el procedimiento y establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los policías involucrados en el operativo.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público ordenó la realización de pericias balísticas, inspecciones técnicas, levantamiento de evidencias, análisis de los protocolos de actuación policial y otras medidas investigativas destinadas a reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del joven.

El caso ha generado una fuerte repercusión en Alberdi y en el departamento de Ñeembucú, donde familiares, amigos y diversos sectores de la comunidad exigen el esclarecimiento y que se determinen las responsabilidades conforme al resultado de la investigación judicial.