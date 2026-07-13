“Gatillo fácil” en Alberdi: “Son cosas que suceden”, dice el ministro del Interior

Federick Nahuel Cáceres Sosa (22) habría sido víctima de “gatillo fácil”, tras ser abatido por agentes de la Policía Nacional luego de atropellar un control realizado en Alberdi, departamento de Ñeembucú.

El ministro del Interior, Enrique Riera, sostuvo que este tipo de situaciones pueden ocurrir, también consideró que hubo una posible negligencia policial y aseguró que el caso será investigado.

“Esto es muy lamentable, corresponde quizás pedirle disculpas a la familia, pero son cosas que suceden lamentablemente y ahora todo el equipo técnico de la Policía y Fiscalía va a investigar quién disparó porque obviamente no pueden ser los 12”, dijo.

Cáceres Sosa murió este fin de semana tras no detenerse en una barrera de control instalada por la Policía, en el marco de un operativo para localizar a los responsables de un asalto ocurrido en la zona.

Gatillo fácil en Alberdi: admitió posible negligencia policial

El ministro también sostuvo que el hecho de no detenerse en el control policial no justifica la reacción de los uniformados.

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“Creo que hubo negligencia policial, no soy quién para calificarlo, eso lo hará el fiscal. No habrá impunidad, se tendrá que actuar con firmeza y lo lamento porque muchos son policías con experiencia”, expresó.

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Recomienda no resistirse a los controles policiales

Riera aprovechó además para recomendar a la ciudadanía colaborar con los controles preventivos, especialmente cuando existen operativos de búsqueda de presuntos delincuentes.

“La recomendación sería que en circunstancias como esas, cuando toda la comunidad sabe que estamos detrás de asaltantes que no pudieron salir de la ciudad, que se detengan y presenten sus identificaciones, que no hay ningún problema”, declaró.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, Cáceres Sosa no portaba armas de fuego ni realizó disparos contra el contingente policial.

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Ese elemento descarta, en principio, que el procedimiento haya derivado de un enfrentamiento armado y debilita cualquier intento de justificar la balacera bajo esa hipótesis.