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16 de julio de 2026 a la - 14:51

Invitan a participar del Tercer Congreso de Catequesis de San Lorenzo

El Congreso de Catequesis de la Diócesis de San Lorenzo se desarrollará los días sábado 18 y domingo 19 en el Polideportivo de la Municipalidad de San Lorenzo.
El Congreso de Catequesis de la Diócesis de San Lorenzo se desarrollará en el Polideportivo de la Municipalidad de San Lorenzo. (Foto de archivo de ediciones pasadas)Lucía González

La comunidad católica sanlorenzana invita a participar de la Tercera Edición del Congreso de Catequesis de la Diócesis de San Lorenzo que se desarrollará este sábado y domingo en el Polideportivo de la Municipalidad local.

Por ABC Color

Los organizadores de la Tercera Edición Congreso de Catequesis de la Diócesis de San Lorenzo llaman a participar de las dos jornadas que se realizará este fin de semana en el Polideportivo de la Municipalidad de San Lorenzo este sábado y domingo.

Las actividades se iniciarán el sábado 18 de julio a las 07:00 con la acreditación y bienvenida. Posteriormente se realizará el rezo del Santo Rosario, la entonación del Himno Nacional y la apertura oficial del congreso.

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En la oportunidad se abordarán temas vinculados con la evangelización, el proceso catecumenal, la pedagogía de la fe y la catequesis inclusiva. El programa estará centrado en la formación de catequistas y agentes pastorales.

La primera jornada comenzará con la exposición del tema “Diagnóstico Pastoral y Conversión Catequética”, que estará a cargo del presbítero Pedro Celestino Britez. Más adelante se desarrollará la ponencia “El Primer Anuncio: El Kerigma como Fundamento”, presentada por los catequistas Liza Cortázar y Pedro Guachire.

El programa matutino concluirá con la conferencia “Iniciación a la Vida Cristiana – Proceso Catecumenal”, a cargo de María Auxiliadora Martí y Shirley López. Tras el rezo del Ángelus se ofrecerá un espacio de formación permanente y el almuerzo.

En horas de la tarde continuarán las actividades con la conferencia “Pedagogía de la Fe: Una Catequesis que Transforma”,dictada por la profesora Julia Segovia, seguida del tema “Dimensión Comunitaria y Misionera de la Catequesis”,que será desarrollado por la hermana Eva Sanka.

La primera edición tuvo una amplia participación de Catequistas de todas las sedes que pertenecen a la Diócesis de San Lorenzo.
La primera edición tuvo una amplia participación de Catequistas de todas las sedes que pertenecen a la Diócesis de San Lorenzo.

La última ponencia del sábado será “Identidad y Espiritualidad del Catequista”, a cargo de la arquitecta Cristina Laguardia. La jornada finalizará con orientaciones para los participantes y el acto de despedida.

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El domingo 19 las actividades comenzarán a las 07:30 con la bienvenida y acreditaciones, seguidas del Santo Rosario, la entonación del Himno Nacional y un espacio de animación.

La única conferencia de la jornada será “Catequesis Inclusiva y Acompañamiento Integral”, que estará a cargo de las licenciadas Elena Fernández y Rocío Cuenca. Tras un receso, el congreso concluirá con la Santa Misa de causura y el acto de despedida previsto para las 11:30.