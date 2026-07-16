Invitan a participar del Tercer Congreso de Catequesis de San Lorenzo

Los organizadores de la Tercera Edición Congreso de Catequesis de la Diócesis de San Lorenzo llaman a participar de las dos jornadas que se realizará este fin de semana en el Polideportivo de la Municipalidad de San Lorenzo este sábado y domingo.

Las actividades se iniciarán el sábado 18 de julio a las 07:00 con la acreditación y bienvenida. Posteriormente se realizará el rezo del Santo Rosario, la entonación del Himno Nacional y la apertura oficial del congreso.

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En la oportunidad se abordarán temas vinculados con la evangelización, el proceso catecumenal, la pedagogía de la fe y la catequesis inclusiva. El programa estará centrado en la formación de catequistas y agentes pastorales.

La primera jornada comenzará con la exposición del tema “Diagnóstico Pastoral y Conversión Catequética”, que estará a cargo del presbítero Pedro Celestino Britez. Más adelante se desarrollará la ponencia “El Primer Anuncio: El Kerigma como Fundamento”, presentada por los catequistas Liza Cortázar y Pedro Guachire.

El programa matutino concluirá con la conferencia “Iniciación a la Vida Cristiana – Proceso Catecumenal”, a cargo de María Auxiliadora Martí y Shirley López. Tras el rezo del Ángelus se ofrecerá un espacio de formación permanente y el almuerzo.

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En horas de la tarde continuarán las actividades con la conferencia “Pedagogía de la Fe: Una Catequesis que Transforma”,dictada por la profesora Julia Segovia, seguida del tema “Dimensión Comunitaria y Misionera de la Catequesis”,que será desarrollado por la hermana Eva Sanka.

La última ponencia del sábado será “Identidad y Espiritualidad del Catequista”, a cargo de la arquitecta Cristina Laguardia. La jornada finalizará con orientaciones para los participantes y el acto de despedida.

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El domingo 19 las actividades comenzarán a las 07:30 con la bienvenida y acreditaciones, seguidas del Santo Rosario, la entonación del Himno Nacional y un espacio de animación.

La única conferencia de la jornada será “Catequesis Inclusiva y Acompañamiento Integral”, que estará a cargo de las licenciadas Elena Fernández y Rocío Cuenca. Tras un receso, el congreso concluirá con la Santa Misa de causura y el acto de despedida previsto para las 11:30.