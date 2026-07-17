Bomberos K1 preparan su “San Juan Paha” para reparar móviles

Según la organización, el evento de los bomberos promete ser una tarde-noche amena y divertida para toda la familia, ya que se ofrecerá una variedad de comidas típicas, bebidas y también juegos tradicional.

Asimismo, este año, la celebración tiene un trasfondo de suma urgencia para la comunidad porque se detalla desde la institución, dedicada desde hace 47 años a la salvaguarda de vidas, bienes y el medio ambiente, se atraviesa una situación operativa crítica.

Actualmente, varios de sus vehículos de emergencia se encuentran fuera de servicio y retenidos en talleres mecánicos a la espera de reparaciones necesarias, algo que limita significativamente su operatividad en las calles.

“Si bien el trabajo de quienes formamos parte de la compañía es estrictamente profesional y 100% voluntario, mantenernos operativos las 24 horas, los 365 días del año, no es gratis”, señalan desde K1.

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Gastos y promedio de atenciones

Otros datos que recuerdan los bomberos es que los gastos en combustible, equipamiento y mantenimiento de vehículos representan un costo elevado y constante.

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Además, la compañía atiende un promedio de 12 servicios diarios, que abarcan desde incendios y accidentes de tránsito, hasta rescates complejos.

Por esto reiteran que mantener sus vehículos en óptimas condiciones no es un lujo, sino una necesidad crítica para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier siniestro que afecte a la ciudadanía.

Por este motivo, se apela a la voluntad y solidaridad de la ciudadanía, ya que todo lo recaudado durante el evento será destinado exclusivamente a saldar los costos de mantenimiento y devolver los móviles al servicio de la comunidad.

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Venta anticipada de vales

Quienes deseen colaborar de forma anticipada tienen la opción de adquirir los vales de consumición anticipados por valor de G. 30.000.

Estos estarán disponibles para la venta en el cuartel de la Primera Compañía (K1) y también a través de las redes sociales oficiales @BomberosK1.

Finalmente, la cita de mañana es en el cuartel de la compañía, ubicado en la intersección de las calles Rafael Barret y Capitán Román García, en el barrio Villa Aurelia de Asunción.